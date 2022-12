सरकारी नौकरी: इन 629 वैकेंसी के लिए बदला फिजिकल टेस्ट का शेड्यूल, करें चेक

RSMSSB AFO/Fireman 2021: राजस्थान सबोर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल (Rajasthan Subordinate and Ministerial Services Selection Board, RSMSSB) असिस्टेंट फायर ऑफिसर और फायरमैन 2021 (post of Assistant Fire Officer and Fireman 2021) के पद के लिए संशोधित फिजिकल टेस्ट शेड्यूल जारी किया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in से शेड्यूल चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.