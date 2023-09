Home / Photo Gallery / jobs / bihar govt recruit teachers for primary upper primary secondary and senior secondary check ...

बिहार में 4 पदों पर होती है सरकारी टीचर की भर्ती, किस पद पर कितनी सैलरी

bihar govt teacher: बिहार में पहली से 5वीं तक के शिक्षक की भर्ती बतौर Primary Teacher (1 to 5) होती है. छठी से आठवीं क्लास तक को पढ़ाने वाले टीचर्स की भर्ती Upper Primary Teacher (6 to 8) के तौर पर होती है. 9वीं और 10वीं क्लास को पढ़ाने वाले टीचर की भर्ती Secondary Teacher (9 to 10) के तौर पर होती है. 11वीं और 12वीं क्लास के टीचर की भर्ती Senior Secondary Teacher (11 to 12) के पद पर होती है.

01 bihar govt teacher: बिहार में 1 लाख 70 हजार से ज्यादा पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी है. ये भर्ती अलग अलग लेवल के शिक्षकों के लिए होगी. इन वैकेंसी के लिए भर्ती परीक्षा भी हो गई है. कैंडिडेट्स को रिजल्ट का इंतजार है. आइए जानते हैं, बिहार में कौन कौन से पदों पर भर्तियां की जाती हैं. उन पदों पर कितनी सैलरी मिलती है.

02 पहली से 5वीं तक के शिक्षक की भर्ती बतौर Primary Teacher (1 to 5) होती है. इस पद पर भर्ती परीक्षा वह दे सकते हैं, जिन्होंने मांगे गए डिग्री/डिप्लोमा के बाद बिहार tet का पेपर 1 क्वालीफाई किया हो. इस पेपर को पास करने के बाद भर्ती परीक्षा पास कर, डॉक्यूमेंट्स वेरिफाई किए जाते हैं, उसके बाद नौकरी मिलती है. इप पद पर ग्रेड पे 2400 और बेसिक पे 2500 मिलता है. इसके अलावा HRA, DA, मेडिकल अलाउएंस मिलाकर सैलरी 40 हजार से ज्यादा तक मिलती है.

03 छठी से आठवीं क्लास तक को पढ़ाने वाले टीचर्स की भर्ती Upper Primary Teacher (6 to 8) के तौर पर होती है. इन्हें डिग्री/डिप्लोमा के बाद बिहार TET का पेपर 2 पास करना होता है. इसके बाद ही इस पद पर होने वाली भर्ती परीक्षा दे सकते हैं. एंट्रेंस को पास करने के बाद मेरिट के आधार पर नौकरी मिलती है. इनका ग्रेड पे 2800 और बेसिक पे 28 हजार होता है. HRA, DA, मेडिकल अलाउएंस मिलाकर सैलरी 49 हजार से ज्यादा तक मिलती है.

04 9वीं और 10वीं क्लास को पढ़ाने वाले टीचर की भर्ती Secondary Teacher (9 to 10) के तौर पर होती है. इस पद पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा देने से पहले बिहार STET का पेपर 1 पास करना होता है. तभी भर्ती परीक्षा दे सकते हैं. इस पद पर ग्रेड पे 2,800 और और पे स्केल 9,300 – 34,800 तक होता है. इसके अलावा HRA, DA, मेडिकल अलाउएंस भी दिया जाता है.