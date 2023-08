UP NHM 4000 Vacancies: आपने तो नहीं किया आवेदन ? जान लें इन वैकेंसी का सच

01

UP NHM 4000 Vacancies fake advertisement: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, UP (National Health Mission, UP) की ओर से 4 हजार भर्तियों का विज्ञापन वायरल हो रहा है. इस एड में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (CHO), डिस्ट्रिक्ट कॉर्डीनेटर, ब्लाक कॉर्डीनेटर, रूरल कॉर्डीनेटर और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर भर्ती की डिटेल दी गई है. एनएचएम की मिशन निदेशक पिंकी जोवेल की ओर से इस विज्ञापन को फर्जी बताया गया है.