इन दिनों देश दुनिया में सूक्ष्मजीवों का प्रकोप है. कोरोना वायरस (Coronavirus) से पहले ही पूरा संसार जूझ रहा है. इसी बीच ब्लैक फंगस ने भारत में आफत मचा रखी है. ऐसे में पर्सनल हाइजीन (Personal Hygiene) यानी व्यक्तिगत देखरेख पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है. हमारे आसपास लाखों करोड़ों सूक्ष्मजीव खास तौर पर बैक्टीरिया (Bacteria) मौजूद होते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं. हमें लगता है कि टॉयलेट में ही रोगाणु और अन्य हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन हमारे घर में और भी ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया आदि के संक्रमण की वजह बन सकती है.

टूथब्रश (Toothbrush) ऐसी चीज है जिसे हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते है और उससे संक्रमण भी फैलने की संभावना सबसे अधिक होती है. टूथब्रश के संक्रमित होने का खतरा तब ज्यादा होता है जब वह टॉयलेट के पास रखा हो. इतना ही नहीं समय समय पर टूथब्रश बदलना काफी नहीं होता है. क्योंकि टूथब्रश होल्डर (Toothbrush Holder) में भी काफी बैक्टीरिया (Bacteria) हो सकते हैं. अगर इसमें घर के सभी सदस्यों के टूथब्रुश रखे हों तो यहां बैक्टीरिया का पनपना पूरे परिवार के लिए खतरनाक हो सकता है. टूथब्रश होल्डर को नियमित रूप से साबुन से धोते रहे. और टूथब्रुस को हर 3-4 महीने में बदलें और उसे धोते समय सीधा रखें. उसके ब्रिसिस्स को टूथब्रश कवर से ढककर रखें.

वाशबेसिन का नल (Tap) वैसे तो सफाई के काम आता है, लेकिन इसे भी सफाई (Cleaning) की बहुत जरूरत होती है नहीं तो यह खुद संक्रमण का कारण बन सकता है. लोग आम तौर पर अपने गंदे हाथ नल खोलने के लिए उपयोग करते हैं. इसलिए इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया (Bacteria) जमा होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है. किचन के नलों में बैक्टीरिया पनपने की गुंजाइश बहुत अधिक होती है. इसे साफ रखने के लिए डिसइंफेक्टेंट स्प्रे का उपयोग नियमित रूप से करें. इसके असावा साइट्रिक ऐसिड, विनेगर और गर्म पानी का घोल का इस्तेमाल किया जा सकता है.

बाथरूम टॉवल (Bath Towel) भी ऐसी चीज है जिसका खास ख्याल रखना जरूरी है. ये गीली होती हैं और जहां टंगी होती हैं वहां से बैक्टीरिया (Bacteria) उन तक आसानी से पहुंच सकते हैं और उनके पनपने की यह बहुत मुफीद जगह है. इतना ही नहीं इससे हमारे शरीर (Human Body) में भी आसानी संक्रमण फैल सकता है. 90प प्रतिशत बाथ टॉवल में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया होते हैं और 14 प्रतिशत में ईकोली. टॉवल को हर 2-3 उपयोग के बाद जरूर धोएं और इस्तेमाल करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि यह सूखी हो.

वैसे तो हर साफ साफई (Cleaning) करने वाले उपकरण को बहुत देखभाल की जरूरत होती है , लेकिन मॉप या पोंछा (Mop) ऐसी चीज है जिस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है.ये ज्यादातर गीले होते हैं और बैक्टीरिया (Bacteria) फौरन इन पर लग जाते हैं. इन्हें बार बार सफाई की जरूरत होती ही है, इनके इस्तेमाल में भी सावधानी जरूरी होती है. इन्हें उपयोग के फौरन बाद धोना सबसे अच्छा होता है और धूप में सुखाना सबसे जरूरी होता है.

केवल बाथरूम ही नहीं किचन में भी बैक्टीरिया (Bacteria) और अन्य रोगाणु फैलने का उतना ही खतरा होता है. हां दो चीजों का खास ध्यान रखना होता है. चॉपिंग बोर्ड (Chopping Board) और किचिन स्पोंज (kitchen Sponge), ये दोनों ही बैक्टीरिया के घर बहुत जल्दी बनते हैं इसलिए इनकी सफाई का भी अलग से ध्यान रखना जरूरी है. सामान्य धुलाई चॉपरबोर्ड के लिए कभी काफी नहीं होती है. ऐसा ही बर्तन साफ करने वाले स्पोंज के साथ होता है. स्पोंज को 5 मिनट तक उबलते पानी में रखना चाहिए और उससे नियमित रूप से बदलना चाहिए. इसी तरह से चॉपिंग बोर्ड कोभी विनेगर या ब्लीच से साफ करना चाहिए.

सफाई (Cleaning) के उपकरणों की सफाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए. इसमें वॉशिंग मशीन (Washing Machine)किसी तरह की अपवाद नहीं है. वॉशिंग मशीन के बाहर तो अक्सर सफाई का पोंछा लगता रहता है, लेकिन उसके अंदर भी हमें ध्यान देने की जरूरत होती है. यहां हमारे गंदे कपड़ों से बैक्टीरिया पहुंचते हैं और इससे मशीन के अंदर बैक्टीरिया (Bacteria) पनपते रहते हैं. वाशिंग मशीन को विनेगर और ब्लीच से डिसइंफेक्टेंक्ट किया जा सकता है.

आमतौर पर साफ सफाई (Cleaning) के मामले में हम बाथरूम और किचिन का ज्यादा ख्याल रखते हैं. लेकिन इनके अलावा बहुत सी जगह हैं जहां बैक्टीरिया (Bacteria) पनप सकते हैं. इनमें कम्प्यूटर का कीबोर्ड (Keyboard) और टीवी के रिमोर्ट ऐसे हैं जिनपर हमारा बार बार हाथ लगता है जिससे वहां बैक्टीरिया जम जाते हैं और जल्दी जल्दी सफाई ना होने पर ये संक्रमाक बैक्टीरिया के घर बन जाते हैं. दोनों को नियमित रूप से डिसइंफेक्ट करने की जरूरत होती है.

