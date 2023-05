Home / Photo Gallery / knowledge / bankrupt go first airlines has a close relationship with pakistan and muhammad ali jinnah ...

दीवालिया हुई Go First एयरलाइंस का जिन्‍ना से है करीबी रिश्ता, तस्‍वीरों में देखें कैसे?

Jinnah and Go First Airlines - एयरलाइंस कंपनी गो फर्स्‍ट ने खुद को दीवालिया घोषित कर दिया है. कंपनी ने दीवालिया प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दस्‍तावेज भी जमा कर दिए हैं. भारत के मशहूर उद्योगपति नुस्‍ली वाडिया की एयरलाइंस गो फर्स्‍ट और उनके परिवार का पाकिस्‍तान के संस्‍थापक मोहम्‍मद अली जिन्‍ना से काफी करीबी रिश्‍ता है. जानते हैं वाडिया परिवार और जिन्‍ना के रिश्‍तों के बारे में सबकुछ...

01 अरबपति नुस्‍ली वाडिया की एयरलाइंस कंपनी गो फर्स्‍ट दीवालिया हो गई है. गो फर्स्‍ट की स्‍थापना नुस्‍ली वाडिया के बेटे जहांगीर वाडिया उर्फ जेह वाडिया ने साल 2005 में की थी. चर्चा है कि इस कंपनी का पाकिस्‍तान के संस्‍थापक मोहम्‍मद अली जिन्‍ना से करीबी रिश्‍ता है. जानते हैं कि जिन्‍ना, वाडिया परिवार और गो फर्स्‍ट का क्‍या संबंध है?

02 गो फर्स्‍ट एयरलाइंस जिन्‍ना के पड़नातियों की है. इस एयरलाइंस की स्‍थापना जिन्‍ना की बेटी दीना वाडिया के बेटे नुस्‍ली वाडिया के बेटों नेस और जेह वाडिया ने की थी. जिन्‍ना के नाती और भारत के मशहूर उद्यमी नुस्‍ली वाडिया बॉबे डाइंग के मालिक भी हैं. उनकी मां दीना जिन्‍ना वाडिया मोहम्‍मद अली जिन्‍ना की इकलौती बेटी थीं. उन्‍हें हमेशा मलाल रहा कि वह अपनी बेटी को पाकिस्‍तान नहीं ले जा सके.

03 जेह वाडिया नुस्ली वाडिया और पूर्व एयर होस्टेस मौरीन वाडिया के बेटे हैं. उनके भाई का नाम नेस वाडिया है. जेह पाकिस्तान के संस्थापक मुहम्मद अली जिन्‍ना के पड़पोते हैं. जहांगीर उर्फ जेह वाडिया ने हिमाचल के सनोवर में लॉरेंस स्कूल से पढ़ाई की. इसके बाद इंग्लैंड से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सेलिना से शादी की है.

04 जेह और सेलिना की मुलाकात इंग्लैंड में हुई थी. दोनों ने साल 2003 में शादी कर ली थी. सेलिना और जेह के दो बच्चे जूनियर जहांगीर और एला हैं. फैशन डिजाइनर सेलिना सी फेम नाम से अपना ब्रांड चलाती हैं. सेलिना और जेह की जब मुलाकात हुई तब वह 19 साल की थीं. सेलिना के पिता क्रोएशियाई हैं. उनका बचपन पर्थ और लंदन में बीता है.