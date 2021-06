टीकाकरण से डरने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है. यहां तक कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) ने वैक्सीन के खिलाफ बढ़ती सोच को दुनिया के 10 सबसे बड़े खतरों में गिना है. ऐसे तबके के विरोध के बीच वैक्सीन लगवाना पक्का करने के लिए कई देशों को कानून तक लाना पड़ गया. जैसे कैलिफोर्निया में 277 बिल लाया गया, वहीं ऑस्ट्रेलिया में इसके लिए कड़ा कानून लगा. No Jab, No Pay के तहत अगर कोई अपने बच्चे का वैक्सीनेशन नहीं कराता तो उस बच्चे को स्कूल में दाखिला तक नहीं मिलेगा. सांकेतिक फोटो (pixabay)