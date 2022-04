दुनिया की बदलती वनस्पति का वैश्विक तापमान बदलने में क्या था योगदान

सेंट लुईस की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का यह शोध साइंस एडवांस में प्रकाशित हुआ है. इस अध्ययन में एलेक्जेंडर थॉम्पसन ने इक अहम जलवायु प्रतिमान के सिम्यूलेशन को अपडेट किया जिससे यह जाहिर हो सका कि पिछले दस हजार सालों में वनस्पति में बदलाव (Changes in Vegetation) लाने में वैश्विक तापमान एक प्रमुख कारक रहा है. थॉम्पसन पिछले काफी समय से पिछले हिम युग से ही पृथ्वी (Earth) के वायुमंडलीय तपामान के प्रतिमानों से असहज थे. इनमें से बहुत से सिम्यूलेशन ने दर्शाया कि तापमान पिछले लंबे समय से लागातार बढ़ (Temperature Changes) रहा था. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)