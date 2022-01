ज्यादा तेजी से ठंडा हो रहा है पृथ्वी का आंतरिक भाग, प्रयोगशाला में हुआ खुलासा

पृथ्वी का विकास (Evolution of Earth) दरअसल उसके ठंडे होने (Cooling of Earth) की ही कहानी है. 4.5 अरब साल पहले युवा पृथ्वी की सतह चरम तापमान से गुजर रही थी और वह मैग्मा के गहरे सागर से ढकी हुई थी. लाखों सालों में पृथ्वी की सतह ठंडी हुई और एक ठोस पर्पटी बन गई. लेकिन पृथ्वी के आंतरिक हिस्से (Interior of Earth) में विशाल मात्रा में ऊष्मा थी. इससे मेंटल संवहन, प्लेट टैक्टोनिक और ज्वालामुखी जैसी कई गतिक प्रक्रियाएं शुरू हो गई. फिर भी इसका साफ तौर पर जवाब नहीं मिला की पृथ्वी कितनी जल्दी ठंडी हुई और ऊष्माजनित ये प्रक्रियाएं आगे कब जा कर रुकेंगी. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)