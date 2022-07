क्या भविष्य की बाढ़ों को कमतर आंक रहे हैं जलवायु प्रतिमान?

जलवायु परिवर्तन (Climate Change) और मौसम के कई प्रभाव मानव जाति के लिए विनाशकारी और घातक हैं. इनमें से बाढ़ ऐसा प्रभाव है जो मानवों को हर तरह से और लंबे समय तक नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखनी घटना है. भारी बारिश और बाढ़ का पूर्वानुमान मौसम विभागों के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है जिससे प्रभावित इलाकों को भारी जानमाल के नुकसान से बचाया जा सके. इतना अहम होने के बाद नए अध्ययन में बताया गया है कि वर्तमान जलवायु प्रतिमान (Climate Models) वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की इजाफे के प्रतिक्रिया में बाढ़ का कारण बनने वाले चरम वर्षण कैसा स्वरूप (How extreme precipitation will become) लेंगे, इसे कमतर आंक सकते हैं. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)