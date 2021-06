बीते कुछ सालों में ग्लोबल वॉर्मिंग को लेकर चेताया जा रहा है कि इससे ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघलेगी और समुद्र का पानी बढ़ता (sea level has been rising caused by global warming) जाएगा. इससे होगा ये कि समुद्र में बने द्वीपों समेत समुद्र किनारे बसे शहर भी जलमग्न हो जाएंगे. पर्यावरणविद लगातार इस खतरे पर बात कर रहे हैं. खासतौर पर समुद्र के बीचोंबीच खूबसूरत द्वीपों के डूबने को लेकर आगाह किया जा रहा है. कई ऐसे द्वीप हैं, जो अगले 6 दशक से भी कम समय में पानी में समा जाएंगे. सांकेतिक फोटो (pixabay)