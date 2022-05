नए तरीके से खुल सकते हैं मंगल के पुरातन इतिहास के राज

चट्टानों का अपरदन (Erosion of Rock) ज्यादा तेजी से होता है जब वे एक दूसरे से गैस की तुलना में पानी में टकराते हैं क्योंकि पानी ज्यादा भारी चट्टान ले जा सकता है. हवा के द्वारा बहाई जा सकने वाला अवसाद बनने के लिए जरूरी है कि नदियां उसे इतने छोटे कणों में तोड़े कि ऐसा हो पाए. डॉ गन बताते हैं कि मंगल के इतिहास (History of Mars) के कुछ दौर बताते है कि उनमें जमाव की दर ऊंची रही थी. यह दर्शाता है कि उसी दौर में सक्रिय नदियां (Rivers on Mars) भी रहीं होंगी जो पदार्थ का अपरदन कर रही होंगी. (प्रतीकात्मक तस्वीर: shutterstock)