क्या पृथ्वी से पानी खींच रहा है चंद्रमा, नए अध्ययन में मिला जवाब

अलास्का फेयरबैंक्स जियोफिजिकल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की अगुआई में हुए अध्ययन में ऐसे संकेत मिले हैं कि चंद्रमा पर पानी (Water on Moon) पृथ्वी से उच्च वायुमंडल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयानों (Hydrogen and oxygen ions)के निकल कर और चंद्रमा पर पहुंच कर जुड़ने की पूरी प्रक्रिया से होकर पहुंचा है. अलास्का युनिवर्सिटी के गुंटर कोचेश्का की अगुआई में हुआ यह अध्ययन उन बहुत सारे शोधों में अहम जानकारी जोड़ने वाला साबित होगा जो चंद्रमा के दक्षिण और उत्तर ध्रुवों (North and South poles of Moons) के पानी के मूल स्रोत को जानने के लिए किए जा रहे हैं. (तस्वीर: Wikimedia Commons)