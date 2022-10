पुराने पेड़ बचाने से दुनिया बचाने में मिलेगी सहायता

पेड़ (Tees) इंसानों के लिए कई तरह उपयोगी साबित होते रहे है, वे ना केवल ईंधन बल्कि घरों के निर्माण के लिए बल्कि दवाइयों, कागज, आदि कई वस्तुओं और रसायनों की आपूर्ति के लिए हमारे काम आते हैं. लेकिन ट्रेंड्स इन इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में प्रकाशित शोधपत्र में पुराने पेड़ों (Old Trees) के महत्व के साथ ही उन्हें मिलने वाले खतरों (Threats to old trees) के बारे में भी बताया गया है. (तस्वीर: Wikimedia Commons)