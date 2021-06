यूरोप में बहुत से ऐसे देश हैं जहां दुनिया में दूर से दूर से लोग यहां की प्राकृतिक सौंदर्य को देखने आते हैं. यहां आने के बाद ज्यादातर लोग यहां बसने की ख्वाहिश भी रखने लगते हैं. इन्हीं में से एक देश है इटली (Italy) और उससे भी खूबसूरत है उसका द्वीप सिसली (Sicily). लेकिन हाल के कुछ सालों में सिसली के बारे में एक खबर दुनिया में खूब चर्चित रही है वह है यहां के कुछ इलाकों में एक डॉलर या एक यूरो में घर (House on Sale for One Dollar) बिकाऊ होने की. इस खबर ने पूरी दुनिया में हलचल ही मचा दी. लेकिन इन घरों की सच्चाई जब सामने आई तब पता चला कि आखिर ये मकान एक डॉलर तक में क्यों नहीं बिक रहे हैं. . ( तस्वीर: shutterstock)