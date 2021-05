फिनलैंड की PM के महंगे नाश्ते के बीच जानिए, क्या है दुनिया का सबसे महंगा breakfast शौकीनों के लिए दुनिया में एक से बढ़कर महंगे ब्रेकफास्ट (expensive breakfasts in the world) हैं. जैसे कुछ सालों पहले न्यूयॉर्क के एक रेस्त्रां में मिलने वाले नाश्ते की कीमत लगभग 27 लाख रुपए थी. इसमें फ्रेंच व्यंजनों पर सोने और चांदी की खाने-योग्य परत लगी होती. News18 Hindi | May 30, 2021, 9:49 AM IST

1 / 6 फिनलैंड की बेहद लोकप्रिय प्रधानमंत्री सना मरिन इन दिनों चर्चा में हैं. उनपर आरोप है कि उन्होंने अपने और परिवार के नाश्ते पर हर महीने काफी भारी खर्च किया, जो सरकारी फंड से था. विपक्ष के मुताबिक सना ने ब्रेकफास्ट पर प्रतिमाह लगभग साढ़े 26 हजार रुपए ($365) लगाए. दूसरी ओर सना ने ट्विटर पर अपनी सफाई में कई बातें कहीं. वैसे पीएम सना का नाश्ते पर ये खर्च दुनिया के सबसे महंगे नाश्तों के आगे कुछ भी नहीं. सांकेतिक फोटो

2 / 6 ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने अपने कार्यकाल में एक चैरिटी के दौरान जो नाश्ता मंगवाया था, उसे दुनिया का सबसे महंगा नाश्ता माना जाता है. एबॉट ने आमों की एक ट्रे मंगवाई थी, जिसकी कीमत लगभग 27 लाख रुपए थी. ये मौसम के पहले आम थे. सैम कोको आमों की इस ट्रे के मालिक थे. हालांकि एबॉट ने सारे आम नहीं खाए थे, बल्कि अगले रोज ये फल बच्चों के एक अस्पताल में बांट दिए गए. सांकेतिक फोटो (pixabay)

3 / 6 कुछ सालों पहले न्यूयॉर्क के टिफनी में एक नाश्ता सर्व होता था, जिसकी कीमत भी लगभग 27 लाख रुपए थी. आमतौर पर बड़े कलाकार यहां आया करते और फ्रेंच नाश्ते का लुत्फ लेते. इसमें खाने के व्यंजनों पर सोने और चांदी की खाने-योग्य परत लगी होती. साथ में दुनिया की सबसे महंगी कॉफी कोपी लुआक होती, जो बिल्ली के मल से तैयार होती है. इसके अलावा शैंपेन की बोतल पेश होती, जो सोने-चांदी से ढंकी होती. सांकेतिक फोटो (pixabay)

4 / 6 पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबॉट लगातार महंगे नाश्ते-खाने जैसे विवादों में रहे. एक बार उन्होंने कहा था कि कोई भी उनके साथ नाश्ते के लिए आमंत्रित है लेकिन इसके लिए उसे 7 लाख 24 हजार रुपए देने होंगे. नाश्ते का ये ऑफर केवल महीनेभर के लिए था. फेडरल काउंसिल की मीटिंग के दौरान ये इवेंट रखा गया था, जिसकी टिकट जल्द ही बिक गई थी. सांकेतिक फोटो (pixabay)

5 / 6 साल 2014 में एक अमेरिकी डोनेट कंपनी Krispy Kreme ने ब्रिटेन में दुनिया का सबसे महंगा डोनट बेचा . इसके भीतर चॉकलेट नहीं, बल्कि काफी शानदार क्वालिटी की शैंपेन भरी हुई थी और साथ में ऊपर 24 कैरेट की सोने की पत्ती सजी थी. इसपर सोने और हीरे की खाने लायक डस्ट का भी छिड़काव किया गया था. सांकेतिक फोटो (pixabay)

6 / 6 मैनहट्टन के एक रेस्त्रां में लगभग 72 हजार रुपए की एक ऑमलेट बेची गई, जिसे दुनिया के सबसे महंगे ब्रेकफास्ट में रखा जाता है. इसमें 6 अंडों के साथ लॉबस्टर भी डाला गया था. बाद में मांग दिखने पर रेस्त्रां इसका छोटा वर्जन भी बनाने लगा, जिसकी कीमत 7200 रखी गई. सांकेतिक फोटो (pixabay)

First published: May 30, 2021, 9:47 AM IST