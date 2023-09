Home / Photo Gallery / lifestyle / 4 miraculous benefits of natural glow for men in summer make a paste of turmeric orange re ...

धूप से स्किन की रंगत हो रही है फीकी? पुरुष सुबह-शाम लगाएं ये 4 चीजें, हफ्तेभर में ही दिखेगा नेचुरल निखार

How to glow skin for male naturally: पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अपनी स्किन को लेकर ज्यादा चिंतित रहती हैं. इसके लिए महिलाएं कई तरह के तरीके अपनाती रहती हैं. ऐसे में पुरुष कोसों दूर रह जाते हैं. इसी का नतीजा है कि धूप से उनकी रंगत काफी फीकी हो जाती है और स्किन का निखार छिन जाता है. यदि आप भी इस तरह की परेशानी झेल रहे हैं तो 4 आसान उपाय आपके काम आ सकते हैं. ये उपाय आपकी खोई हुए नेचुरल निखार को वापस ला सकते हैं. आइए जानते हैं इनके इस्तेमाल का तरीका.

01 हल्दी-संतरे का पेस्ट: पुरुषों की रंगत वापस लाने के लिए हल्दी-संतरे का पेस्ट बेहद असरदार माना जाता है. बता दें कि, पुरुषों ज्यादातर काम बाहर के करने होते हैं. अधिक देर तक धूप और धूल के संपर्क में रहने पर उनकी स्किन का निखार खोने लगता है. इसके अलावा, अधिक समय तक धूप के संपर्क में रहने पर स्किन को भी नुकसान पहुंच सकता है. ऐसे में डैमेज हो चुकी त्वचा को निखारने के लिए संतरे और हल्दी के पेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है. (Image- Canva)

02 मुल्तानी मिट्टी-चंदन: स्किन की कई परेशानियों को दूर करने में मुल्तानी मिट्टी बेहद कारगर मानी जाती है. यदि आप इसको चंदन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो स्किन सॉफ्ट हो जाती है. इन दोनों का इस्तेमाल गर्मियों के लिए अधिक असरदार होता है. इसके लिए आप चंदन और मुल्तानी मिट्टी को बराबर मात्रा में लें और जरूरत के अनुसार पानी डालकर उसकी पेस्ट बना लें. इस लेप को सुबह और शाम चेहरे पर लगाएं. करीब 15-20 मिनट बाद इसको ठंडे पानी से धो लें. (Image- Canva)

03 पपीता-दूध: गर्मियों में पपीता-दूध स्किन की कई समस्याओं को दूर करने में सक्षम है. ये डिहाइड्रेशन से भी राहत दिलाता है. इसके लिए पपीते को मैश करें और उसमें थोड़ा दूध मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को नियमित स्किन पर लगाएं, जिससे स्किन को नेचुरल मॉइस्चर मिलेगा. इसके अलावा सुबह-शाम के समय इस पेस्ट को लगाने से स्किन को कई और भी फायदे मिलते हैं. (Image- Canva)