बिंदी लगाने से क्या आपके माथे पर भी होती है खुजली, 5 नेचुरल चीजों का करें इस्तेमाल, मिनटों में दूर होगी परेशानी

How to Get Rid of Skin Rashes Due to Bindi: भारतीय संस्कृति में माथे पर बिंदी लगाने का बहुत खास महत्व है. खासकर शादीशुदा महिलाओं के लिए बिंदी सुहाग की निशानी मानी जाती है. जिसकी वजह से ज्यादातर महिलाएं रोजाना माथे पर बिंदी (Bindi) लगाए रखती हैं. ऐसे में कई बार बिंदी वाली जगह पर ड्राइनेस और खुजली होने लगती है. जिसको दूर करने के लिए आप कुछ घरेलू तरीकों की मदद ले सकती हैं.

01 मॉइश्चराइजर की मदद लें: माथे की स्किन के रूखेपन और खुजली को दूर करने लिए आप मॉइश्चराइजर की मदद ले सकते हैं. इसके लिए रोजाना दिन में दो-तीन बार तक स्किन पर मॉइश्चराइजर अप्लाई करें. इससे स्किन में नमी बनी रहेगी और स्किन की ड्राइनेस व खुजली से कुछ ही दिनों में निजात मिल जाएगी. (Image-Canva)

02 कोकोनट ऑयल अप्लाई करें: बिंदी की वजह से स्किन पर होने वाले रैशेज और ड्राइनेस से निजात दिलाने में कोकोनट ऑयल भी कारगर है. इसके लिए नारियल तेल से माथे पर डेली दो मिनट तक मसाज करें. नारियल का तेल स्किन के लिए बेस्ट मॉइश्चराइजिंग एजेंट माना जाता है, जो स्किन को मॉइश्चराइज करने में हेल्प करता है. (Image-Canva)

03 एलोवेरा जेल लगाएं: बिंदी लगाने की वजह से माथे पर होने वाली ड्राइनेस और खुजली को दूर करने के लिए आप एलोवेरा जेल की मदद ले सकते हैं. इसके लिए रोजाना रात को सोने से पहले माथे पर जेल लगाएं और हल्के हाथों से कुछ देर स्किन की मसाज करें. एलोवेरा जेल में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-सेप्टिक गुण होते हैं जो स्किन केयर करने में मदद करते हैं. (Image-Canva)

04 तिल का तेल इस्तेमाल करें: तिल का तेल भी आप स्किन ड्राइनेस को दूर करने के लिए ले सकती हैं. इसके लिए फिंगर टिप पर दो-तीन ड्रॉप तिल का तेल लें और बिंदी लगाने वाली जगह पर लगाकर दो-तीन मिनट तक स्किन की मसाज करें. इससे धीरे-धीरे त्वचा का रूखापन और खुजली दूर हो जायेंगे.(Image-Canva)