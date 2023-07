Home / Photo Gallery / lifestyle / 5 habits that make us sad and depressed for happy life change your thinking style today di ...

5 आदतें हमें बना देती हैं उदास और निराश, डिप्रेशन से बचने के लिए आज ही सोच में लाएं बदलाव, दौड़कर आएंगी खुशियां

Habits That Can Make You depressed: डिप्रेशन एक क्‍लनिकल कंडीशन है जिसकी शुरुआत उदासी से होती है. धीरे धीरे यह आपके शरीर की एनर्जी, याददाश्‍त, एकाग्रता, शौक के प्रति रुझान आदि को आपसे छीनने लगती है. कई बार इसकी वजह आपकी खुद की आदतें या नकारात्‍मक सोच होती हैं. इसे बदलकर आप बड़ी ही आसानी से अपनी जिंदगी में खुशियां बटोर सकती हैं. तो आइए जानते हैं कि आप अपनी आदतों में क्‍या 5 बदलाव लाकर उदासी और निराशा को दूर रख सकते हैं.

01 सीबीएसन्‍यूज के मुताबिक, अगर आपने खुद को घर के अंदर बंद कर दिया है तो बता दें कि आपकी ये आदत आपसे खुशियों को छीन सकती है. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आप अपने शरीर को गतिशील नहीं रखते हैं तो यह आपके मेंटल हेल्‍थ को प्रभावित करने लगता है और आप डिप्रेशन के शिकार तक हो सकते हैं. Image : Canva

02 अगर आपने डाइट में ब्रेन फूड यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन बंद कर दिया है तो यह भी आपके ब्रेन को प्रभावित करेगा और आप लो फील करने लगेंगे. इसलिए बेहतर होगा कि आप डाइट में उन चीजों को शामिल करें जिसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड हो. मसलन, फिश, मशरूम. आप डॉक्‍टर की सलाह पर इसका सेप्‍लीमेंट भी ले सकते हैं. Image : Canva

03 अगर आप घर के अंदर बंद रहते हैं तो यह भी नकारात्‍मक सोच को बढ़ाने का काम कर सकता है. दरअसल सन लाइट (Sunlight आपके शरीर में विटामिन डी की कमी को दूर करता है और इसकी कमी होने से हमारा मेंटल हेल्‍थ प्रभावित होने लगता है और आप लो फील करने लगते हैं. इसलिए अपनी आदत में बदलाव लाएं और कम से कम आधा घंटा धूप का सेवन करें. आप विटामिन डी सेप्‍लीमेंट का भी सेवन कर सकते हैं. Image : Canva

04 कम सोना (Sleeping) भी आपके मेंटल हेल्‍थ का काफी प्रभावित करता है. क्रो‍निक‍ डिप्रेशन की एक बड़ी वजह कम सोना माना जाता है. इसलिए रात में कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद जरूर पूरी करें. बेहतर होगा कि आप रात के वक्‍त मोबाइल, टीवी या किसी भी तरह के स्‍क्रीन टाइम को बंद करें और सोने से पहले कैफीन आदि का सेवन ना करें. इन आदतों को बदलकर आप अंतर महसूस करेंगे और आपके जीवन में खुशहाली महसूस करेंगे. Image : Canva