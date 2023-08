Home / Photo Gallery / lifestyle / 5 plants that grow without soil aglaonema singonium philodendron bamboo and money plant

बिना मिट्टी वाले पौधों की है तलाश? घर में लगाएं 5 पौधे, बिना soil के भी आसानी से करेंगे ग्रो

Plants That Grow Without Soil: बहुत लोग घर में पौधे लगाने के शौक़ीन होते हैं लेकिन गार्डनिंग करने में समय नहीं दे पाते हैं. तो बहुत लोगों को मिट्टी-खाद जैसी झंझट भरी चीजें पसंद नहीं होती हैं और वो चाहते हुए भी प्लांट नहीं लगा पाते हैं. ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे पौधों के बारे में, जिनको आप घर में बिना मिट्टी के (Plants that grow without soil) भी लगा सकते हैं. इनको लगाने में ज्यादा मेहनत और देखभाल की जरूरत नहीं होती है. साथ ही ये घर की खूबसूरती को बढ़ाने में भी अच्छा रोल निभाते हैं. तो आइये जानते हैं इनके बारे में.

01 मनी प्लांट: बिना मिट्टी के लगने वाले पौधों में मनी प्लांट का नाम पहले नंबर पर आता है. ये पौधा मिट्टी के अलावा पानी में भी आसानी के साथ लगाया जा सकता है. इसके लिए आपको एक कांच की बोतल में पौधे को लगाना होगा. बस आपको इतना करना है कि समय-समय पर इसका पानी बदलते रहना है और प्लांट प्रूनिंग करते रहना है, जिससे ये फ्रेश बना रहता है. (Image-Canva)

02 बैम्बू प्लांट: ये पौधा बांस का पौधा कहा जाता है. इसको आप आसानी के साथ अपने घर के अंदर यहां तक कि घर के ड्रॉइंग रूम और लिविंग रूम में भी रख सकते हैं. बैम्बू प्लांट आपके घर के डेकोरेशन का हिस्सा भी बन सकता है क्योंकि इस पौधे को लोग घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए भी लगाना पसंद करते हैं. अगर आप वास्तु शास्त्र में यकीन रखते हैं तो बता दें कि वास्तु के अनुसार इस पौधे को घर में लगाना काफी शुभ माना जाता है. (Image-Canva)

03 फिलोडेंड्रोन प्लांट: ये पौधा भी बिना मिट्टी के ग्रो कर सकता है और इसको इनडोर प्लांट के तौर पर बहुत लोग लगाना पसंद करते हैं. ये पौधा हार्ट शेप के पत्तों वाला सुंदर प्लांट होता है जो कम रोशनी या फिर ज्यादा रोशनी में भी आसानी के साथ फ्रेश बना रहता है. इस पौधे को लगाने के लिए आपको ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती है. (Image-Canva)

04 सिंगोनियम प्लांट: मिट्टी के बगैर उगाये जाने वाले पौधों में सिंगोनियम प्लांट का नाम भी शामिल है. ये पौधा घर के अंदर बिना किसी मेहनत के आसानी के साथ लगाया जा सकता है. ये देखने में तो अच्छा लगता ही है, साथ ही ये आपके घर की शोभा को बढ़ाने का काम भी करता है. इस पौधे को ज्यादा देखभाल की जरूरत भी नहीं होती है. (Image-Canva)