बालों में पड़ जायें जूं तो घबराएं नहीं, 5 टिप्स करें फॉलो, मिनटों में मिल जायेगा इनसे छुटकारा

Tips to get rid of Lice: बालों का खास ध्यान रखने के बावजूद कई बार कुछ लोगों के बालों में जूं पड़ जाते हैं. जिसको दूर करने लिए लोग तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं लेकिन फिर भी जूं से छुटकारा नहीं मिल पाता है. ऐसे में आप चाहें तो कुछ घरेलू तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं. जो जूं की समस्या (Lice problem) को मिनटों में दूर कर सकते हैं. तो आइये जानते हैं इनके बारे में.

01 टी ट्री ऑयल इस्तेमाल करें: जूं से निजात पाने के लिए आप टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें एंटी-माइक्रोबियल तत्व होते हैं जो जूं से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं. इसके लिए आप हफ्ते में दो-तीन बार बालों पर टी ट्री ऑयल अप्लाई करें. (Image-Canva)

02 पेट्रोलियम जेली की मदद लें: रात को सोने से पहले बालों में पेट्रोलियम जेली अप्लाई करें, फिर बालों को टॉवल से कवर कर लें. सुबह उठने के बाद बालों में ऑयल लगायें और कंघी करें. इससे भी बालों से सारी जूं निकल जाती हैं. (Image-Canva)

03 जैतून के तेल की मदद लें: जूं की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए आप जैतून के तेल की भी मदद ले सकते हैं. अगर आप चाहें तो जैतून के तेल में सौंफ का तेल मिक्स कर के भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे जूं बालों में ही दम तोड़ देती हैं.(Image-Canva)

04 प्याज का रस आएगा काम: बालों से जूं को छूमंतर करने के लिए प्याज का रस इस्तेमाल करें. इसके लिए आप प्याज को पीस कर इसका रस निकाल लें. फिर इसको बालों में लगाकर तकरीबन तीन-चार घंटे के लिए छोड़ दें. इसके बाद कंघी करके शैंपू से हेयर वॉश कर लें. (Image-Canva)

05 लहसुन का पेस्ट लगाएं: जूं से छुटकारा पाने के लिए लहसुन का पेस्ट भी लगा सकते हैं. इसके लिए लहसुन की कलियों छीलकर पीस लें और बारीक पेस्ट बना लें. फिर इसमें नींबू का रस मिक्स करके बालों पर अप्लाई करें और आधे घंटे बाद हेयर वॉश कर लें. (Image-Canva)