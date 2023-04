Home / Photo Gallery / lifestyle / 6 essential things must carry in hand bag before leaving house for best skin eye and healt ...

गर्मी में जा रही हैं घर से बाहर, हैंड बैग में जरूर कैरी करें 6 चीजें, फील करेंगी फ्रेश और एनर्जेटिक

What to Carry in Hand Bag During Summer: घर से बाहर निकलते समय महिलाएं अपना हैंड बैग कैरी करना नहीं भूलती हैं. खासकर गर्मी के दौरान जरूरत का हर सामान हैंड बैग (Hand bag) में ही रखती हैं. इसके बावजूद महिलाएं अक्सर कुछ चीजों को मिस कर देती हैं. जिसके चलते उनको काफी परेशानी उठानी पड़ सकती हैं. इसलिए हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं कुछ एसेंशियल समर टूल्स, जिन्हें अपने हैंड बैग में रखकर आप गर्मी में भी फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस कर सकती हैं.

01 वॉटर बॉटल: गर्मियों में बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए समय-समय पर पानी पीना बहुत जरूरी होता है. ऐसे में घर से बाहर निकलते टाइम बैग में वॉटर बॉटल जरूर रख लें और हर थोड़ी देर पर पानी पीते रहें. इससे आपको डिहाइड्रेशन का खतरा नहीं रहेगा और आप एनर्जेटिक महसूस करेंगी. (Image-Canva)

02 वेट वाइप्स: गर्मियों के दौरान अक्सर धूल, मिट्टी और पसीने के कारण त्वचा गंदी और चिपचिपी नजर आती है. ऐसे में आप हैंड बैग में कुछ वेट वाइप्स कैरी कर सकती हैं. वेट वाइप्स से चेहरा पोंछने से न सिर्फ फेस की गंदगी साफ हो जाती है बल्कि आपकी त्वचा भी ग्लो करने लगती है. साथ ही इससे आप फ्रेश फील कर सकती हैं. (Image-Canva)

03 रोज वॉटर: गुलाब जल को त्वचा का बेस्ट ग्लोइंग सीक्रेट माना जाता है. वहीं गुलाब जल स्किन के लिए नेचुरल टोनर का भी काम करता है. ऐसे में गर्मी के समय आप स्किन पर रोज वॉटर स्प्रे कर सकती हैं. इससे आपकी त्वचा हाइड्रेटेड रहेगी और स्किन का निखार भी फीका नहीं पड़ेगा. इसलिए गर्मी में रोज वॉटर को बैग में रखना ना भूलें. (Image-Canva)

04 सनग्लास: गर्मी में त्वचा के साथ-साथ आंखों का खास ख्याल रखना भी जरूरी होता है. इसलिए धूप में निकलने से पहले सनग्लास साथ लेना ना भूलें. इससे आपकी आंखे धूप से सुरक्षित रहेंगी और आंखों में धूल-मिट्टी जाने की संभावना भी कम रहेगी. (Image-Canva)

05 परफ्यूम या डिओडरेंट: गर्मी में अपने पर्स में परफ्यूम या डिओडरेंट कैरी करना न भूलें. दरअसल धूप, उमस और भीड़ होने की वजह से कई बार बॉडी से पसीना ज्यादा आने लगता है जिसकी स्मैल के चलते आपको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ सकता है. ऐसे में जरूरत पर इस्तेमाल करने के लिए पर्स में परफ्यूम या डिओडरेंट कैरी जरूर करें. (Image-Canva)