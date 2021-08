तेज दिमाग और मजबूत याददाश्त के लिए अपनाएं ये 7 आदतें

These 7 Ways To Improve your Memory: हालांकि कुछ शोध से पता चला है कि आहार और जीवनशैली का याददाश्त पर गहरा प्रभाव पड़ता है. ऐसे में जरूरी है कि अपनी डाइट में कुछ बदलाव किए जाएं और कुछ आदतें बदली जाएं. इन 7 टिप्‍स की मदद से आप प्राकृतिक तौर पर अपनी याददाश्‍त में सुधार कर सकते हैं- All Images/shutterstock