घर की बालकनी में नहीं आती है धूप? लगाएं ये 5 पौधे, बिना सनलाइट के भी बढ़ेंगे

Plants Which Can Grow Without Sunlight: ज्यादातर पौधों की बेहतर ग्रोथ के लिए हवा और पानी के साथ धूप की जरूरत भी होती है. ऐसे में जिन घरों की बालकनी में धूप नहीं आती है, वो चाहकर भी घर में पौधे नहीं लगा पाते हैं. ऐसे में आज हम आपको 5 ऐसे पौधों के बारे में बता रहे हैं. जो बिना धूप (Without sunlight) के भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं. इतना ही नहीं ये पौधे देखने में भी काफी खूबसूरत लगते हैं. इनको बालकनी या घर के अंदर कहीं भी लगाया जा सकता है.

01 ड्रॉसिना प्लांट: इस पौधे की लम्बी पत्तियां देखने में काफी खूबसूरत होती हैं. ड्रॉसिना पौधे की गिनती इनडोर प्‍लांट में की जाती है. क्योंकि इस पौधे को ज्यादा धूप पसंद नहीं होती है. ये पौधा घर के डेकोरेशन को बढ़ाने में मदद करता है. आप इस पौधे को बालकनी या घर के अंदर उन जगहों पर रख सकते हैं, जहां धूप न आती हो.(Image-Canva)

02 एग्लोनिमा प्लांट: इस खूबसूरत पौधे को चीनी सदाबहार पौधे के नाम से भी जाना जाता है. इस पौधे को धूप की जरूरत नहीं होती है. इतना ही नहीं इस प्लांट की ज्यादा केयर करने की आवश्यकता भी नहीं होती है. ऐसे में आप इस पौधे को घर की बालकनी में या घर के अंदर कहीं भी आसानी से लगा सकते हैं. (Image-Canva)

03 मॉन्स्टेरा एडानसोनी प्लांट: इस पौधे को भी सीधी धूप पसंद नहीं होती है. अगर मॉन्स्टेरा एडानसोनी पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में रखा जाये तो इसकी पत्तियां जल्दी ही पीली पड़ने लगती हैं. इस पौधे की कटिंगदार पत्तियां देखने में काफी खूबसूरत लगती हैं. अगर बालकनी में धूप नहीं आती है तो मॉन्स्टेरा एडानसोनी प्लांट को लगाना बेहतर होगा. (Image-Canva)

04 क्रोटोन प्लांट: इस पौधे की एक नहीं बल्कि कई वेरायटी होती हैं. इसकी किसी भी प्रजाति को धूप के बिना आसानी से घर में लगाया जा सकता है. इनके कलरफुल पत्तों पर अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो इनकी ब्राइटनेस खत्म हो जाती है. ऐसे में आप इस प्लांट को अपनी बालकनी या फिर घर के अंदर कहीं भी लगा सकते हैं. (Image-Canva)