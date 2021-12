Bollywood Bridal Look: अपनी शादी में कटरीना समेत इन बॉलीवुड हसीनाओं का ब्राइडल लुक अपनाएं, लगेंगी हूर की परी

हाल ही में विक्की कौशल और कटरीना कैफ (Vicky Kaushal and Katrina Kaif) की 'सुपर मिस्टीरियस' शादी हुई. कटरीना के फैंस उनका ब्राइडल लुक (Bridal Look Of Katrina) देखने के लिए बहुत बेताब रहे. अगर आप भी अपनी वेडिंग प्लान कर रही हैं तो उनका ये लुक ट्राई कर सकती हैं. लाल जोड़े में ऐसी ज्वेलरी आपके ऊपर खूब जचेगी. लड़के भी विक्की की तरह रेडी हो सकते हैं Image- Instagram/katrinakaif