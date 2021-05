DIY Sheet Masks: शीट मास्क से पाएं कोरियन ग्लास स्किन, चेहरे की चमक पर सब होंगे फिदा DIY Homemade Sheet Masks: शीट मास्क बनाने के लिए - आप ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए प्लेन कॉटन शीट मास्क खरीद सकती हैं. इसके अलावा आप घर पर ही वेट फेस वाइप्स से भी इसे बना सकती हैं. News18 Hindi | May 30, 2021, 11:34 AM IST

1 / 6 DIY Homemade Sheet Masks. आजकल कोरियन ग्लास स्किन का काफी ट्रेंड है. कोरियन ब्यूटी इंडस्ट्री सौन्दर्य के क्षेत्र में काफी बेहतर कर रही है. कोरियन महिलाएं खूबसूरती के लिए राइस वाटर का इस्तेमाल करती हैं, इस बात से तो ज़्यादातर लोग वाकिफ हैं. कई महिलाएं हेल्थी स्किन के लिए क्या कुछ नहीं करतीं पार्लर जाना और वहां पर घंटों बिताना और कई महंगे मेकअप प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना. लेकिन आजकल लॉकडाउन है और अभी घर पर हैं. ऐसे में शीट मास्क आपकी खूबसूरती बरक़रार रख सकता है. मार्केट में मिलने वाले शीट मास्क काफी महंगे होते हैं. आज हम आपको घर पर शीट मास्क बनाना सिखाएंगे... (साभार: shutterstock/nelen)

2 / 6 शीट मास्क बनाने के लिए - आप ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए प्लेन कॉटन शीट मास्क खरीद सकती हैं. इसके अलावा आप घर पर ही वेट फेस वाइप्ससे भी इसे बना सकती हैं. बस आपको नाक के लिए कैंची से कट लगाना होगा और आंख वाली जगहों पर दो गोले काटने होंगे. कटिंग आपको अंदाज से करनी होगी. (साभार: shutterstock/Teerasak Ladnongkhun)

3 / 6 तरबूज-एलोवेरा से बनाएं शीट मास्क :

यह शीट मास्क बनाने के लिए तरबूज का 2 टेबलस्पून ताज़ा जूस और इसी मात्रा में एलोवेरा का जेल एक बाउल में लें. अब इसे अच्छे से मिक्स करें और शीट मास्क को इसमें डिप करके रख दें. 5 मिनट के बाद इसे धीमे से निचोड़ें और शीट मास्क की तरह फेस पर 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें. इसके बाद ठन्डे पानी से धो लें. (साभार: shutterstock/Rohappy)

4 / 6

राइस वॉटर शीट मास्क:

शीट मास्क बानाने के लिए करीब 1 छोटी कटोरी चावल दुगने पानी में रात भर भिगो कर रख दें. सुबह इस पानी को एक बर्तन में छान लें. अब इस पानी में शीट मास्क को इसमें डिप करके 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें .इसके बाद इसे धीमे से निचोड़ें और शीट मास्क की तरह फेस पर 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें. इसके बाद ठन्डे पानी से धो लें. सीरम लगाएं ताकि स्किन मॉइश्चराइज रहे. (साभार: shutterstock/wasanajai)

5 / 6 खीरे से बनाएं शीट मास्क:

खीरे से शीट मास्क बनाने के लिए खीरे को एक बरतन में कद्दूकस करें. इसका जो जूस निकले, उसके साथ खीरे को निचोड़कर जूस एक बाउल में निकाल लें. अब इसमें शीट मास्क को इसमें डिप करके 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें . शीट मास्क को फेस पर 15 से 20 मिनट तक लगाएं. इसके बाद ठन्डे पानी से धो लें. सीरम लगाएं ताकि स्किन की नमी बरक़रार रहे.

6 / 6

एलोवेरा-रोज़ वाटर शीट मास्क:

यह शीट मास्क बानाने के लिए एक बाउल में एलोवेरा जेल 3 चम्मच डालें. इसमें 2 छोटे चम्मच गुलाब जल डालकर अच्छे से मिक्स कर लें. प्लेट में शीट मास्क फैलाएं और इस लिक्विड को शीट मास्क पर डालें. इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखें. इसके बाद शीट मास्क को निकालकर चेहरे पर लगाएं. इसके बाद चेहरा धो लें और मॉइश्चराइज़र अप्लाई करें. (साभार: shutterstock/mirzamlk) (Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियां और सूचनाएं सामान्य जानकारी पर आधारित हैं. Hindi news18 इनकी पुष्टि नहीं करता है. इन पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से संपर्क करें.)

First published: May 30, 2021, 11:33 AM IST