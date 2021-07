एक भाई साहब ने 10 साल बाद पुरानी पुस्तकों को उथल-पुथल किया,

तो उसमें पुरानी गर्लफ्रेंड का मोबाइल नंबर मिला

भाई साहब ने मैसेज किया... Hi Dear how are you?

सामने से मैसेज आया...

मम्मी की शादी हो गई है, आप भी कर लो अंकल

मेरी Online Class चल रही है, Pls don't disturb.