मेकअप एक्सेसरीज की सफाई भी है बहुत जरूरी, 5 तरीकों का करें इस्तेमाल, साइड इफेक्ट से बची रहेगी स्किन

How to Clean Makeup Product And Accessories: मेकअप ज्यादातर लोगों की डेली रुटीन का पार्ट होता है, जिसके चलते मेकअप प्रोडक्ट्स (Makeup product) और मेकअप एक्सेसरीज का इस्तेमाल लगभग रोजाना ही करना पड़ता है. ऐसे में हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए बहुत जरूरी है कि इनकी साफ़-सफाई पर भी ध्यान दिया जाए. इससे स्किन पर किसी तरह के साइड इफेक्ट्स से बचा जा सकता है. आइए जानते हैं इनकी सफाई के बारे में.

01 फेस पाउडर की सफाई ऐसे करें: फेस पाउडर का इस्तेमाल लगातार करते रहने से ये अनहाइजेनिक हो जाता है. ऐसे में इसको क्लीन करने के लिए थोड़ा से सैनिटाइजर को पैलेट्स पर स्प्रे करें. फिर कॉटन बॉल की मदद से पैलेट्स को साफ कर लें. फिर कुछ देर इसमें हवा लगने दें जिससे ये अच्छी तरीके से ड्राई हो सके. (Image-Canva)

02 मेकअप पेंसिल को ऐसे करें क्लीन: मेकअप में लिपस्टिक पेंसिल, आइब्रो पेंसिल, काजल और आई लाइनर पेंसिल का इस्तेमाल भी खूब होता है. इसको साफ़ करने के लिए आप एक गिलास में अल्कोहल ले लें. फिर सभी पेंसिल और साथ में शार्पनर को भी इसमें डिप करके दो मिनट छोड़ दें. फिर इसे कॉटन पैड से क्लीन करके कुछ देर सूखने के लिए रख दें. (Image-Canva)

03 ऐसे सैनेटाइज करें लिक्विड फाउंडेशन: लिक्विड फाउंडेशन को क्लीन करना भी बहुत जरूरी है. इसके लिए स्पंज के टुकड़े या कॉटन पैड को अल्कोहल या सैनिटाइजर में भिगो लें. फिर इससे लिक्विड फाउंडेशन की बॉटल और इसकी नोजल को अच्छे से क्लीन कर लें. साथ ही चाहें तो पूरी मेकअप किट को भी क्लीन कर लें. इससे भी हाइजीन मेंटेन रहता है. (Image-Canva)

04 लिपस्टिक को क्लीन करने का तरीका: लिपस्टिक की सफाई के लिए आप आइसोप्रोपिल अल्कोहल की मदद ले सकते हैं. इसके लिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल को किसी स्प्रे बॉटल में डालकर लिपस्टिक पर स्प्रे करें. फिर कॉटन पैड का इस्तेमाल करते हुए हल्के हाथों से लिपस्टिक को पोंछ लें. इससे आप स्किन के साइड इफेक्ट्स से बचे रहेंगे. (Image-Canva)