गर्दन और कोहनी की त्वचा हो गई है काली, 5 नेचुरल तरीकों का करें इस्तेमाल, मिनटों में क्लीन होगी स्किन

How to Get Rid of Skin Blackness: काफी केयर करने के बावजूद भी कई बार गर्दन और कोहनी की स्किन काली पड़ जाती है. जो काफी कुछ इस्तेमाल करने के बाद भी साफ नहीं होती है. ऐसे में कुछ नेचुरल घरेलू चीजों का इस्तेमाल आप त्वचा को क्लीन करने के लिए कर सकते हैं. आइये जानते हैं इनके बारे में.

01 ओट्स: गर्दन और कोहनी की काली स्किन को साफ करने के लिए आप ओट्स की मदद ले सकते हैं. इसके लिए दो-तीन चम्मच ओट्स लेकर इसमें एक बड़े टमाटर का गूदा मिक्स कर के कुछ देर के लिए रख दें. जब ये सॉफ्ट हो जाये तो हाथों से इसको मैश करके गर्दन और कोहनी पर कुछ देर स्क्रब करें. इससे कुछ दिनों में स्किन साफ हो जाएगी.(Image-Canva)

02 खीरा: स्किन का कालापन दूर करने के लिए खीरे का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. इसके लिए आप एक खीरे को कद्दूकस कर लें. फिर इसमें दो-तीन चम्मच गुलाब जल मिक्स करके इसको गर्दन और कोहनी पर लगाएं और दस मिनट के लिए ऐसे ही लगा रहने दें. इसके बाद हल्के हाथों से मसाज करते हुए इस मिश्रण को हटा दें और साफ पानी से धो लें.(Image-Canva)

03 दही: कोहनी और गर्दन की ब्लैकनेस रिमूव करने के लिए आप दही का यूज भी कर सकते हैं इसके लिए आप दो चम्मच दही लेकर इसमें दो चुटकी हल्दी एड कर लें. फिर दोनों चीजों को अच्छे से मिलाकर गर्दन और कोहनी की कुछ देर हल्के हाथों से मसाज करें. इस प्रोसेस को सप्ताह में एक से दो बार तक दोहराएं. इससे धीरे-धीरे त्वचा का कालापन दूर हो जायेगा.(Image-Canva)

04 कच्चा पतीता: गर्दन और कोहनी की स्किन को साफ करने के लिए कच्चा पपीता इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए कच्चे पपीते को कद्दूकस कर लें. फिर इस पपीते को अपनी गर्दन और एल्बो पर अप्लाई करें और पंद्रह मिनट के लिए लगा रहने दें. फिर जब ये सूखने लगे तो हल्के हाथों से मसाज करके इसको छुड़ा दें और सादे पानी से स्किन को धो लें.(Image-Canva)