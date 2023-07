Home / Photo Gallery / lifestyle / how to prevent tanning during monsoon season follow 5 skin care tips to protect rainy day ...

Monsoon Tanning: बरसात में हैं सन टैनिंग से परेशान? स्किन को तीखी धूप के असर से बचने के लिए जरूरी हैं ये 5 टिप्‍स

How To Prevent Tanning During Monsoon: अगर आप यह सोचकर धूप में घूम रहे हैं कि बादलों की वजह से सन टैनिंग की समस्‍या नहीं होगी, तो बता दें कि मॉनसून में बादलों के बावजूद स्किन पर टैनिंग हो सकती है. यहां हम बता रहे हैं कि आप मॉनसून में स्किन को तीखी धूप के प्रभाव से किस तरह बचा सकते हैं.

01 Sun Protection Tips In Monsoon: गर्मी के बाद मॉनसून कई तरह से लोगों के लिए राहत लेकर आती है. लेकिन अगर आप यह सोचते हैं कि इस मौसम में सन टैनिंग का डर नहीं होता तो यह आपकी गलत सोच है. दरअसल, मॉनसून की धूप काफी तीखी होती है. यह तीखी धूप हमारी स्किन के लिए काफी नुकसानदायक होती है और बड़ी ही आसानी से स्किन को टैन कर देती है. ऐसे में हमें कुछ बातों को ध्‍यान में रखते हुए ही धूप में जाना चाहिए. Image: Canva

02 एशियन इंस्‍टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के मुताबिक, बेहतर होगा कि आप जहां तक हो सके, बरसाती धूप से बच कर रहें. लेकिन अगर आपको धूप में जाना ही हो तो एसपीएफ 50 क्रीम, लोशन, लिपगार्ड आदि का इस्‍तेमाल करें. अगर आपको एसपीएफ 50 ना मिले तो एसपीएफ 30 का ही इस्‍तेमाल करें. नहीं तो बड़ी ही आसानी से स्किन को ग्‍लो गायब हो सकता है. Image : Canva

03 अगर आप किसी भी तरह का क्रीम या मेकअप का इस्‍तेमाल स्किन पर कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि ऐसे प्रोडक्‍ट का इस्‍तेमाल करें जिसमें कुछ मिनरल्‍स इंग्रेडिएंट्स हों. इसके अलावा भरपूर मात्रा में पानी पियें और फाइबर रिच फूड्स का सेवन करें. Image : Canva

04 धूप से खुद को बचाने के लिए आप अपनी स्किन को ढंक कर रखें. इसके लिए आप फुल स्‍लीव ड्रेस पहनें, हैट और सनग्‍लास लगाएं और शूज पहनें. इस तरह आपकी स्किन धूप से प्रोटेक्‍ट रहेगी. इसके अलावा, दिन के वक्‍त वॉटरबेस्‍ड सनस्‍क्रीन का इस्‍तेमाल करें जिससे स्किन हाइड्रेटेड रहे. इस तरह स्किन का ग्‍लो बना रहेगा और ये हेल्‍दी भी रहेगा. Image : Canva

05 चेहरे को क्‍लीन रखने के लिए नेचुरल क्‍लीनजर का इस्‍तेमाल करें. आप रोज वॉटर, आलू, टमाटर, नींबू का इस्‍तेमाल इसके लिए कर सकते हैं. इसके लिए आप कुछ डीटैन होममेड फेसपैक का भी इस्‍तेमाल कर सकते हैं. ये होममेड फेस पैक स्किन को सूदिंग करेंगे और स्किन को टैनिंग से बचाएंगे भी. Image : Canva