इन 5 फूड्स में छिपा है सेहत का राज़, लिवर को बना देते हैं फौलादी, खूब करें सेवन, सेहत हो जाएगी दुरुस्त

Best Foods To Keep Liver Healthy: शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लिवर का खयाल रखना बेहद जरूरी है. लिवर को बॉडी का पावरहाउस कहा जा सकता है. लिवर में गड़बड़ी होने पर पूरे शरीर की फंक्शनिंग बिगड़ जाती है. गलत खान-पान का असर लिवर पर बुरी तरह पड़ता है. ऐसे में हेल्दी फूड्स का सेवन करना चाहिए. आज आपको 5 ऐसे फूड्स के बारे में बता रहे हैं, जिनका सेवन करने से लिवर हेल्दी रहता है और बीमारियों से राहत मिलती है.

01 कॉफी को लिवर के लिए अच्छा माना जाता है. मेडिकल न्यूज़ टुडे की रिपोर्ट के अनुसार कॉफी पीने से फैटी लिवर डिजीज से बचाव हो सकता है. साल 2014 की एक स्टडी में पता चला कि प्रतिदिन कॉफी का सेवन करने से क्रोनिक लिवर डिजीज और लिवर कैंसर का जोखिम कम हो सकता है. कॉफी लिवर में फैट के निर्माण को कम करती है और सुरक्षात्मक एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाती है. कॉफी में मौजूद यौगिक लिवर को स्वस्थ रखते हैं. (Image- Canva)

02 ओटमील यानी दलिया का सेवन करने से लिवर को मजबूती मिलती है. डाइट में फाइबर जोड़ने के लिए दलिया अच्छा सोर्स है. फाइबर पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है. इसमें मौजूद तत्व लिवर के लिए भी सहायक हो सकते हैं. जई और दलिया में बीटा-ग्लूकेन्स नामक यौगिक उच्च मात्रा में होते हैं. बीटा-ग्लूकेन्स इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करने और सूजन से लड़ने में मदद करते हैं. बीटा-ग्लूकेन्स लिवर में जमे फैट को कम कर सकते हैं. (Image- Canva)

03 साल 2016 की एक स्टडी में पता चला कि लहसुन का सेवन करने से लिवर को हेल्दी रखा जा सकता है. लहसुन का सेवन करने से नॉन-अल्कोहल फैटी लिवर डिजीज वाले लोगों के शरीर के वजन और फैट को कम किया जा सकता है. वजन ज्यादा होने से लिवर को नुकसान होता है. लहसुन के कैप्सूल और सप्लीमेंट भी लिवर को कई तरीकों से फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन इनका सेवन डॉक्टर की सलाह के बाद ही करना चाहिए. (Image- Canva)

04 चुकंदर का रस लिवर को ऑक्सीडेटिव डैमेज और सूजन से बचाने में मदद करता है. कई स्टडीज से पता चला है कि जैतून के तेल का सेवन लिवर में फैट के स्तर को कम करने, ब्लड फ्लो बढ़ाने और लिवर एंजाइम के स्तर में सुधार करने में मदद करता है. आप खाना बनाते समय जैतून के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपको और भी कई फायदे होंगे. (Image- Canva)