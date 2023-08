Home / Photo Gallery / lifestyle / 5 best vegetables for diabetes patients to control high blood sugar know how many vegetabl ...

डायबिटीज के मरीज दबाकर खाएं ये 5 सब्जियां, नहीं बढ़ेगा ब्‍लड शुगर लेवल, वजन भी होगा कम, बता रहे हैं डॉ. कालरा

Which vegetables are very good for diabetes: भारत में कई ऐसी सब्जियां मौजूद हैं जो डायबिटीज के मरीजों के लिए दवा का काम करती हैं. इन्‍हें शुगर के मरीज कितनी भी मात्रा में रोजाना खा सकते हैं. आइए जानते हैं कौन सी हैं ये सब्जियां जो ब्‍लड शुगर को नहीं बढ़ने देती..

01 डायबिटीज या मधुमेह आज विश्‍व भर में सबसे तेजी से लोगों को अपनी गिरफ्त में लेने वाली बीमारी बन गई है. सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं बल्कि युवा और बच्‍चे भी इसके शिकार बन रहे हैं. एक बार डायबिटीज होने के बाद सबसे पहले खाने-पीने पर पाबंदी लगाई जाती है, इसके बाद रोकथाम के अन्‍य उपाय किए जाते हैं.

02 डायबिटीज में सिर्फ मीठा ही नहीं बल्कि खून में शर्करा यानि ग्‍लूकोज की मात्रा को बढ़ाने वाले सभी फल, मिठाई, सब्‍जी और भोजन को न खाने की सलाह दी जाती है, ताकि शुगर लेवल कंट्रोल में रहे.

03 हालांकि स्‍वास्‍थ्‍य विशेषज्ञों की मानें तो मधुमेह के रोगियों को हर चीज के लिए मुंह बंद करने की जरूरत नहीं है, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो न केवल स्‍वाद में बेहतरीन होती हैं बल्कि उन्‍हें कितना भी खाया जाए, वे शुगर के मरीजों को लाभ ही पहुंचाती हैं.

04 दिल्‍ली के जाने-माने एंडोक्राइनोलॉजिस्‍ट डॉ. संजय कालरा कहते हैं जो सब्जियां कच्‍ची खाई जा सकती हैं, डायबिटीज के मरीज उन सभी सब्जियों को जितना चाहे उतनी मात्रा में खा सकते हैं. ये वे सब्जियां हैं जो पकते समय पानी छोड़ती हैं और उसी पानी में पक जाती हैं. वे सभी सब्जियां ब्‍लड शुगर को नियंत्रित करने का भी काम करती हैं.

05 डॉ. कालरा कहते हैं कि कद्दू यानि काशीफल ऐसी सब्‍जी है जिसे डायबिटीज के मरीज खूब मात्रा में खा सकते हैं. इसमें और इसके बीजों में बहुत कम कार्बोहाइड्रेट, ज्‍यादा फाइबर, जिंक और मैग्‍नीशियम होता है, जिसकी वजह से यह शुगर लेवल को घटाने और इंसुलिन की संवेदनशीलता में सुधार करने का काम करता है.

06 बैंगन कई बीमारियों में न खाने की सलाह दी जाती है लेकिन डायबिटीज में यह रामबाण है. एंटीऑक्‍सीडेंट्स और फाइबर से भरपूर बैंगन इंसुलिन को बढ़ाता है और ब्‍लड शुगर को कम करता है. इससे वजन भी घटता है. इसकी सब्‍जी खूब खाने पर फायदे ही फायदे मिलते हैं.

07 तोरी एक गूदेदार सब्‍जी है और इसमें फाइबर ज्‍यादा होता है. खास बात है कि इस हरी सब्जी में फाइटोन्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं जो इसे हाइपोग्लाइसेमिक गुणों से भरपूर बनाते हैं. ऐसे में खाने के बाद जब भी किसी का ब्‍लड शुगर बढ़ता है तो यह सब्‍जी उसे रोकती है और इंसुलिन को कार्य करने के लिए सक्रिय करती है.

08 भिंडी को जल्‍दी न पचने वाली या बादी करने वाली सब्‍जी कहा जाता है. इसे पचाने में शरीर के अंगों को काफी मेहनत करनी पड़ती है और ऊर्जा लगती है. ऐसे में जब भी डायबिटीज के मरीज इसे खाते हैं तो उनके ब्‍लड में मौजूद ग्‍लूकोज इसे पचाने की क्रिया के दौरान धीमा पड़ जाता है और बढ़ता नहीं है. वहीं इसमें फाइबर भी ज्‍यादा होता है, लिहाजा इसे शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद माना जाता है.