ड्राई फ्रूट्स ही नहीं, इन 5 चीजों में भी होता है भरपूर मैग्‍नीशियम, अच्‍छी सेहत के लिए डाइट में करें शामिल

What Food Is Highest In Magnesium: अगर आप खुद को हेल्‍दी और स्‍ट्रॉन्‍ग रखना चाहते हैं व खुद को खतरनाक बीमारियों से बचाकर एक स्‍वस्‍थ जीवन जीना चाहते हैं तो शरीर में प्रोटीन, विटामिन्‍स आदि के साथ साथ उन खास मिनरल्‍स को भी अपने डाइट में शामिल करें जो शरीर की जरूरत हैं. इन्‍हीं में से एक मिनरल है मैग्‍नीशियम. आइए जानते हैं उन मैग्‍नेशियम रिच फूड्स के बारे में, जो आसानी से आप डेली डाइट में शामिल कर सकते हैं.

01 हेल्‍थलाइन के मुताबिक, हमारे शरीर को हेल्दी रखने और गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए डाइट में मैग्‍नीशियम रिच फूड (Magnesium Rich Foods) को शामिल करना जरूरी है. यह हमारे हार्ट को हेल्‍दी रखने के साथ साथ बीपी की समस्‍या, शुगर, बोन डिजीज जैसी खतरनाक बीमारियों से हमें बचाने का काम करते हैं. ऐसे में जरूरी है कि हम अपने रोजाना के डाइट में कुछ ऐसे फूड्स को श‍ामिल करें जिसमें भरपूर मात्रा में मैग्‍नीशियम पाया जाता हो. Image : Canva

02 काजू, बादाम, ब्राजीन नट्स (Nuts) स्‍वाद में तो अच्‍छे होते ही हैं, ये हमारे शरीर में मैग्‍नीशियम की जरूरतों को पूरा करने का काम भी बड़ी आसानी से करते हैं. यही नहीं, अधिकतर नट्स में फाइबर, मोनोसैचुरेटेड फैट भी पाया जाता है जो ब्‍लड शुगर और कोलेस्‍ट्रॉल लेवल को भी कम करने में मदद करता है. अगर केवल काजू की बात करें तो इसके सिंगल सर्विंग से शरीर में मैग्‍नीशियम की 20 प्रतिशत जरूरतों को पूरा किया जा सकता है. Image : Canva

03 अगर आप रोज दाल, सोयाबीन, राजमा, चना, छोले आदि को अपने डाइट में शामिल करें तो ये भी शरीर में मैग्‍नीशियम की कमी को नहीं होने देंगे. इनमें मैग्‍नीशियम के अलावा कई और मिनरल्‍स भी पाए जाते हैं जो शरीर को हेल्‍दी रखने में काफी काम आता है. अगर आप रोज एक कप ब्‍लैक बीन्‍स का सेवन करें तो इसमें 29 प्रतिशत डीवी मैग्‍नीशियम की कमी को पूरा किया जा सकता है. Image : Canva

04 तरह तरह के ड्राई सीड्स (Seeds) यानी कि खरबूज का बीज, तरबूज का बीज, चीया सीड्स, फ्लेक्‍स सीड्स आदि में भी मैग्‍न‍ीशियम काफी मात्रा में पाया जाता है. बता दें कि इनमें अकेले पंपकिन सीड में ही काफी मात्रा में मैग्‍नीशियम पाया जाता है जो शरीर में 40 प्रतिशत मैग्‍नीशियम की आपूर्ति कर सकता है. Image : Canva

05 तरह तरह के अनाज (Whole grains) भी मैग्‍नीशियम के बहुत अच्‍छे सोर्स होते हैं. मसलन, गेहूं, ओट्स, बारले आदि. अगर आप गेहूं की रोटी का सेवन कर लें तो बड़े आराम से आप मैग्‍नेशियक की कमी को दूर कर सकते हैं. बता दें कि इन अनाज में विटामिन बी, सेलेनियम, मैग्‍नीशियम भी पाया जाता है जो शरीर के लिए फायदेमंद है. Image : Canva