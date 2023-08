Home / Photo Gallery / lifestyle / 5 foods should avoid early in the morning coffee spicy food tomatoes consumption in empty ...

खाली पेट भूलकर भी न करें इन 5 चीजों का सेवन, पेट में बनने लगेगा एसिड, लिवर का हो जाएगा बुरा हाल

Food Should Avoid Early in The Morning: सुबह-सुबह जब हम उठते हैं तो ब्रश करने के तुरंत बाद हमें कुछ खाने की तलब होती है. अधिकांश लोग इसके बाद चाय या कॉफी पीते हैं. हालांकि ये आदतें बहुत गलत है क्योंकि इससे पेट में एसिड का कंटेंट और बढ़ जाएगा जिससे पेट संबंधित कई परेशानियां होगी. ज्यादा दिनों तक इसका सेवन करने से लिवर पर भी बुरा असर पड़ेगा. दरअसल, रात में जब हम रिलेक्स होकर सोते हैं तो हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है. इस स्थिति में एसिडिर फूड का अगर हम सेवन करेंगे तो इससे पेट में एसिड की मात्रा और बढ़ जाएगी. इससे हमें कई तरह के नुकसान होंगे. इसलिए यह जानना जरूरी है कि किन चीजों को सुबह-सुबह खाली पेट नहीं खाना चाहिए जिससे पेट की समस्या का सामना नहीं करना पड़े.

01 1.मीठी चीजें-टीओआई की खबर के मुताबिक सुबह-सुबह लोग फ्रूट जूस से अपनी शुरुआत करते हैं जो कि बेहद गलत तरीका है. सुबह-सुबह फ्रूट जूस या मीठी चीजें पेट में एसिड को प्रोडक्शन को बढ़ा देंगी. इससे पेट में दर्द की समस्या हो जाएगी और गैस बढ़ जाएगी. ज्यादा दिनों तक ऐसा करने से लिवर और पैंक्रियाज पर बोझ बढ़ जाएगा. रात में काफी देर तक आराम करने के बाद पैंक्रियाज सुबह में काम करना शुरू करता है और सुबह होते ही मीठा ड्रिंक पीने से उसपर लोड बढ़ जाता है. इससे उसके फंक्शन पर असर पड़ता है. इसलिए मीठा चीजें या प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए. यह सब लिवर पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा देते हैं. सुबह-सुबह सबसे पहले पानी पीना चाहिए जो एसिड को डायल्यूट करें. Image: Canva

02 2.चाय-कॉफी-अधिकांश लोग अपने दिन की शुरुआत चाय या कॉफी से करते हैं. लेकिन सुबह-सुबह खाली पेट चाय या कॉफी का सेवन नहीं करनी चाहिए. कॉफी में बहुत अधिक कैफीन होता है जो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा को बढ़ाने लगता है. चूंकि सुबह में पेट में पहले से ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. इसलिए कॉफी पीने के बाद इसकी मात्रा और बढ़ जाएगी जिसके कारण पेट में अफारा हो जाएगा. पेट पूरा दिन फूला रहेगा. इससे एसिडिटी और गैस्ट्रिक हो सकता है. चाय में भी थोड़ी मात्रा कैफीन और टैनिन की होती है जो पेट में गैस बनाती है.Image: Canva

03 .3.साइट्रस फ्रूट- साइट्रस फ्रूट में विटामिन सी होता है जो एसिडिक नेचर का होताहै. इसमें नींबू, संतरा, चकोतरा आदि आते हैं. सुबह-सुबह खाली पेट संतरा खाने पर पेट में एसिड बहुत ज्यादा बनने लगता है. इससे पेट फूल जाएगा और गैस बनने लगेगी. अगर सुबह में ज्यादा फ्रूट खा लेंगे तो इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होने के कारण पूरा दिन भूख भी नहीं लगेगा. दूसरी ओर गैस और बदहजमी के कारण पूरा दिन खराब हो जाएगा. Image: Canva

04 4.स्पाइसी फूड-खाली पेट सुबह में स्पाइसी फूड खाने से पेट में एसिड ज्यादा बनने लगेगा और पेट का बुरा हाल हो जएगा. स्पाइसी फूड में मौजूद एसिड आंत की लाइनिंग को खरोंचना शुरू कर देगा. आंत की लाइनिंग का सीधा संबंध लिवर, किडनी और ब्रेन से होता है. इसलिए यह लिवर और किडनी पर भी असर करेगा. इसके साथ ही मसालेदार भोजन एसिडिटी को भी बढ़ाएगा.Image: Canva