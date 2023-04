Home / Photo Gallery / lifestyle / 5 foods that improve eyesight quickly at home without glasses eat red pepper sunflower see ...

हर चीज दिखने लगी है धुंधली? डाइट में शामिल कर लें 5 फूड, तेजी से बढ़ेगी आंखों की रोशनी

How To Improve Eyesight By Food: आंखों की रोशनी के कम होने की समस्‍या से आजकल हर दूसरा तीसरा इंसान परेशान है. इसकी वजह खराब लाइफस्‍टाइल और पोषण से भरपूर डाइड का नहीं होना माना जाता है. अगर आप अपने खान-पान पर थोड़ा ध्‍यान दें और ऐसी चीजों को डाइट में सेवन करें करें जो आंखों की रोशनी को बढ़ाने का काम करते हैं तो हम इस समस्‍या को कंट्रोल कर सकते हैं और चश्‍मा से भी बच सकते हैं. यहां हम आपको बता रहे हैं कि आप अपने डाइट में किन चीजों को शामिल कर अपने आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं.

01 वेबएमडी के मुतबिक, लाल शिमला मिर्च (Red Peppers) में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है और ये आंखों के ब्‍लड वेन्‍स को हेल्‍दी रखने के काफी मदद करता है. शोधों में पाया गया है कि इसके सेवन से कैटरेक्‍ट यानी मोतियाबिंद होने का खतरा घट जाता है. इस तरह अगर आप ब्राइट कलर के लाल शिमला मिर्च का सेवन करें तो ये आई फ्रेंडली होता है जिसमें मौजूद विटामिन सी और ई आंखों को हेल्‍दी रखने में मदद करता है. इसके अलावा, आप गोभी, पपीता, बेरीज आदि का भी सेवन कर सकते हैं. Image : Canva

02 अगर आप रोज एक मुट्ठी बादाम, सूरजमुखी का बीज(Sunflower Seeds, Nuts) का सेवन करें तो इसमें मौजूद विटामिन ई भी आंखों को हेल्‍दी रखने में मदद करता है और आंखों की रोशनी को बढ़ाने का काम करता है. इसके नियमित सेवन से आंखों पर उम्र के असर को भी कम किया जा सकता है. आप इसके लिए हैजल नट, मूंगफली आदि का भी रेग्‍युलर सेवन कर सकते हैं. Image : Canva

03 आप जहां तक हो सके अपने डाइट में केल, पालक और तरह तरह के हरी पत्‍तेदार साग (Dark Leafy Greens) को शामिल करें. इनमें भी विटामिन सी और ई भरपूर मात्रा में पाये जाते हैं. इन प्‍लांट बेस्‍ट विटामिन ए के सेवन से लॉन्‍ग टर्म आई डिजीज के खतरे को कम किया जा सकता है जो आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है. यहां तक की यह रतौंधी और मोतियाबिंद की समस्‍या को भी होने से रोकता है. Image : Canva

04 आंखों में मौजूद रेटिना को दो तरह के ओमेगा 3 फैटी एसिड की जरूरत होती है. डीएचए और ईपीए. ये दोनों ही सैल्‍मन फिश (Fish) में काफी मात्रा में पाया जाता है. इसके अलावा, टूना, ट्रॉट जैसे समुद्री म‍छलियों में भी ये काफी मात्रा में पाया जाता है. ओमेगा 3 ग्‍लूकोमा के खतरे को भी कम करने में मदद करता है. यह ड्राई आई की समस्‍या को कम करता है जिसका आप सप्‍ताह में कम से कम 2 दिन सेवन करें तो फायदा मिलेगा. Image : Canva