पेट आसानी से साफ करते हैं ये 5 फूड, डाइट में कर लें शामिल, टॉयलेट में नहीं लगेगा समय

Foods To Get Rid Of Constipation: गलत खानपान और खराब लाइफस्‍टाइल हमारी सेहत पर डायरेक्‍ट असर करते हैं. गट यानी पेट की समस्‍या की मुख्‍य वजह भी हमारे खान-पान की गलत आदतें और एक जगह बैठे रहना हो सकता है. अधिक मैदे का सेवन, फाइबर ना खाना, अधिक मीठी चीजें खाना आदि कब्‍ज की समस्‍या की वजह बन सकते हैं. अगर आप भी कब्‍ज से परेशान हैं तो पेट को आसानी से साफ करने के लिए डाइट में कुछ खास चीजों को शामिल कर आराम पा सकते हैं.

01 मेडिकलन्‍यूजटुडे के मुताबिक, अगर आप अपने डाइट में ऑलिव ऑयल व फ्लेक्‍स सीड ऑयल को शामिल करें तो इससे गट में जमा वेस्‍ट को बाहर निकालने में मदद मिलती है. इन दोनों में कुछ ऐसे कॉम्‍पोनेंट भी हैं, जो डायजेशन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं. इसके अलावा, ये एंटीऑक्‍सीडेंट, एंटी-बैक्‍टीरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होते हैं. ये दोनों ही मिनरल ऑयल हैं, जिसे मेडिकल प्रोफेशनल भी कब्‍ज की ...

02 अपने डाइट में अगर आप प्रोबायोटिक फूड्स को शामिल करें तो इससे कब्‍ज की समस्‍या दूर रहेगी. यही नहीं, अगर आप प्रोबायोटिक फूड यानी दही आदि का सेवन करें तो ये स्‍टूल को सॉफ्ट करने का काम करते हैं, जिससे पुराने कब्‍ज की समस्‍या भी आसानी से दूर हो सकती है. ऐसे में आप एक से दो कटोरी दही का सेवन जरूर करें. Image : Canva

03 कई फल ऐसे होते हैं, जिनमें भरपूर मात्रा में फाइबर और पानी होता है. यह कब्‍ज की समस्‍या को दूर करने के लिए काफी जरूरी एलिमेंट होते हैं. हाई फाइबर फ्रूट के तौर पर आप डाइट में किवी, सेव, नाशपाती, अंगूर, ब्‍लैक बेरी, रैस्‍पबेरी आदि को शामिल कर सकते हैं. इनका अगर आप रेगुलर सेवन करें तो इससे आपका पेट आसानी से साफ होगा और सेहत भी अच्‍छी रहेगी. Image : Canva

04 पेट की सफाई के लिए आप रोजाना अनाज का भी सेवन करें. बेहतर होगा कि आप मैदे की बजाय मल्‍टीग्रेन गेहूं के आटे का इस्‍तेमाल करें. इसके सेवन से बच्‍चों से लेकर बुर्जुगों के कब्‍ज की समस्‍या भी दूर रहेगी और रोजाना पेट साफ होगा. दरअसल, इसमें फाइबर अधिक होता है, जो गट के अंदरूनी सरफेस पर चिपकी गंदगी को भी आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है. Image : Canva