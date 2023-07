Home / Photo Gallery / lifestyle / 5 reasons to always feel body and mind tired must change for stay fresh and energetic

हमेशा महसूस करते हैं थका हुआ? 5 वजह हो सकती हैं जिम्मेदार, आज से ही कर लें सुधार

Reasons to Always Feel Body and Mind Tired: कई बार कुछ लोगों को शारीरिक और मानसिक तौर पर काफी थकान महसूस होती है. लेकिन ऐसा अगर कभी-कभी फील हो तो बात अलग है लेकिन अगर आप अक्सर ही ऐसा ही महसूस करते हैं, तो ये बात सामान्य नहीं है. बता दें कि अगर आप रेगुलर तौर पर थकान महसूस करते हैं, तो कुछ चीजें इसके लिए (Reasons to feel tired) जिम्मेदार हो सकती हैं. जिन पर ध्यान देना आपकी सेहत के लिए जरूरी हो जाता है. तो आइये हेल्थलाइन डॉट कॉम के अनुसार जानते हैं लगातार थकान महसूस करने की कुछ वजहों के बारे में.

01 नींद की कमी: अगर आप किसी वजह से अच्छी और पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं. तो ये आपकी थकान की मुख्य वजह हो सकती है. दरअसल नींद के दौरान शरीर में कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती रहती हैं. जिसमें हार्मोन जारी करना और कोशिकाओं की मरम्मत व इनको रीजेनरेट करने का प्रोसेस भी शामिल है. अगर आप रोजाना लगभग 7 घंटे की नींद लेते हैं तो आप खुद को फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं. (Image-Canva)

02 चाय-कॉफी का ज्यादा सेवन: वैसे तो चाय और कॉफी जैसी चीजों को डाइट में शामिल करके आपको फ्रेश महसूस होता होगा. लेकिन ऐसा केवल टेम्परेरी तौर पर ही होता है. असल में ज्यादा कैफीन का सेवन करने से आपको थकान की दिक्कत हो सकती है. दरअसल कैफीन बेस्ड पेय पदार्थ आपकी नींद को डिस्टर्ब करने का काम करते हैं. जिससे आप खुद को अगले दिन काफी थका हुआ महसूस करते हैं. ऐसे में जरूरी है कि कैफीन बेस्ड चीजों का सेवन कम मात्रा में किया जाये. (Image-Canva)

03 नशीली चीजों पर निर्भरता: शराब हो या फिर नशीली दवाएं या फिर कोई और नशीला पदार्थ. इन के ऊपर निर्भर रहने से भी आपको शारीरिक और मानसिक तौर पर थकान महसूस हो सकती है. ऐसे में जरूरी है कि आप किसी भी तरह की नशीली चीजों का सेवन या इस्तेमाल न करें. ये चीजें आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं.(Image-Canva)

04 अनहेल्दी डाइट: आज कल की लाइफ स्टाइल में ज्यादातर लोग जंक फ़ूड खाना पसंद करते हैं. जबकि शरीर में ऊर्जा बनाए रखने के लिए बॉडी को पोषक तत्वों की जरूरत होती है. जिसके न मिल पाने की वजह से शरीर वसा और मांसपेशियों को तोड़ देता है और इससे थकान होती है. इसलिए जंक फ़ूड खाने की आदत आपको छोड़ देना चाहिए और न्यूट्रिएंट रिच डाइट पर फोकस करना चाहिए. (Image-Canva)