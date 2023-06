Home / Photo Gallery / lifestyle / 5 ways to cure depression naturally at home without medication follow 6 methods change dai ...

घर पर खुद भी कर सकते हैं अपने डिप्रेशन का इलाज, बस अपनाएं 5 तरीके, नहीं पड़ेगी दवाओं की जरूरत

How To Cure Depression Without Medication: डिप्रेशन यानी कि अवसाद शरीर को अंदर ही अंदर खोखला बना देता है. लेकिन अगर आप इसे नेचुरल तरीके से इसे उबरना चाहते हैं तो कुछ सिंपल उपायों को अपनाकर अपना इलाज खुद भी कर सकते हैं.

01 Cure Depression Naturally: दरअसल डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जिससे पीडि़त इंसान नकारात्‍मक सोच से जूझने लगता है. नकारात्‍मकता की वजह से उसके अंदर जीवन के प्रति निराशा, उदासी, हार, नाउम्‍मीदी, अकेलापन जैसी भावनाएं घर करने लगती हैं. इस हालात से बाहर निकलने के लिए आप डॉक्‍टर की मदद ले सकते हैं और दवाओं से अपना इलाज करा सकते हैं. लेकिन आप चाहें तो घर पर रहते हुए कुछ आदतों में बदलाव लाकर भी खुद को डिप्रेशन के चंगुल से बाहर निकाल सकते हैं. Image : Canva

02 हेल्‍थलाइन के मुताबिक, अगर आप खुद को निराशाजनक सोच और डिप्रेशन से बाहर निकालना चाहते हैं तो अपने लाइफस्‍टाइल में वर्कआउट, एक्‍सरसाइज, वॉक और योग आदि को शामिल करें. ऐसा करने से आपके अंदर फील गुड हार्मोन रिलीज होता है और आप बेहतर महसूस करते हैं. Image : Canva

03 निराशा, हताशा और डिप्रेशन के लक्षण को दूर करने के लिए जरूरी है कि आप लाइफ की छोटी छोटी अचीवमेंट को पूरा करें. इसके लिए आप घर पर रहते हुए अपने लिए टास्‍क बनाएं और उन्‍हें पूरा करें. ये टास्‍क, क्‍लीनिंग से लेकर रीडिंग तक से जुड़ा हो सकता है. इस तरह इनके पूरा होने पर आप खुशियां बटोर सकेंगे और बेहतर महसूस करेंगे. Image : Canva

04 आमतौर पर डिप्रेशन में इंसान दिनभर बिस्‍तर में रहना पसंद करते हैं और रुटीन से दूर हो जाते हैं. उन्‍हें बंद कमरे में घंटों अकेले वक्‍त गुजारना अच्‍छा लगता है, लेकिन डिप्रेशन से बाहर निकलनेके लिए जरूरी है कि आप खुद को एक इस जिंदगी से बाहर निकालें और रुटीन फॅालो करें. मसलन सुबह उठने से लेकर वॉकिंग, नाश्‍ता, ऑफिस, रीडिंग टाइम, सोने का टाइम आदि फिक्‍स करें. Image : Canva

05 डिप्रेशन हो सकता है कि आपको उन चीजों से भी दूर करने का प्रयास करे जिसे करना आप हमेशा से पसंद करते हैं, लेकिन बुरे हालात के बावजूद यह ठान लें कि आप अपने शौक को पूरा करेंगे. मसलन, हाइकिंग, ट्रैवल, बाइकिंग, पेंटिंग आदि. म्‍यूजिक को भी आप अपने जीवन में शामिल करें. Image : Canva