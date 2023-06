Home / Photo Gallery / lifestyle / 6 best high protein rich foods for vegetarian must add in diet peanuts almonds broccoli po ...

वेजिटेरियन हैं? प्रोटीन के लिए डाइट में शामिल करें 6 चीजें, नॉनवेज जितने ही मिलेंगे फायदे

Best Source of Protein For Vegetarians: वैसे तो सेहतमंद रहने के लिए प्रोटीन सभी के लिए जरूरी है पर जिम जाने वाले लोग प्रोटीन बेस्ड डाइट पर फोकस ज्यादा करते हैं. कई बार शाकाहारी लोग प्रोटीन रिच चीजों को लेकर काफी कन्फ्यूज नजर आते हैं. उनको लगता है कि प्रोटीन के लिए भला किन चीजों को डाइट में शामिल किया जा सकता है. ऐसा इसलिए, क्योंकि प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स (Best source of protein) लोगों को अंडा और नॉनवेज ही नजर आता है. मेडिकल न्यूज टुडे के अनुसार, आज हम आपको बताते हैं, प्रोटीन के वो बेहतर सोर्स, जो वेजिटेरियन लोगों के लिए बेस्ट हो सकते हैं.

01 आलू: शाकाहारी लोगों के लिए आलू प्रोटीन का बेहतर स्रोत होता है. एक बड़े साइज के आलू से आपको 8 ग्राम प्रोटीन आसानी के साथ मिल सकता है. इतना ही नहीं आलू में पोटेशियम और विटामिन सी जैसे अन्य पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं. जो आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकते हैं. (Image-Canva)

02 चिया सीड्स: चिया के बीज प्रोटीन का बेस्ट सोर्स हैं. हर दो चम्मच चिया सीड्स से आपको 2 ग्राम प्रोटीन आसानी से मिल सकता है. इतना ही नहीं इनमें कैलोरी भी काफी कम मात्रा में होती है. साथ ही ये फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भी भरपूर होते हैं. (Image-Canva)

03 बादाम: वेजिटेरियन लोगों के लिए प्रोटीन का एक बेहतर सोर्स बादाम भी है. बादाम के हर ½ कप में 16.5 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है. इसके साथ ही इसमें काफी अच्छी मात्रा में विटामिन ई भी उपलब्ध रहता है. जो स्किन के साथ ही आंखों के लिए भी अच्छा होता है. (Image-Canva)

04 मूंगफली: हाई सोर्स प्रोटीन वाली चीजों की बात करें तो मूंगफली भी प्रोटीन से भरपूर होती है. मूंगफली के प्रति ½ कप में आपको लगभग 20.5 ग्राम प्रोटीन मिलता है. मूंगफली में हेल्दी फैट भी काफी होता है जो हार्ट हेल्थ में सुधार करने में मदद कर सकता है. (Image-Canva)

05 छोले-चने: पके छोले या चने भी प्रोटीन से भरपूर होते हैं और इसके हर ½ कप से आपको लगभग 7.25 ग्राम प्रोटीन मिल सकता है. इसलिए शाकाहारी लोगों के लिए छोले और चना खाना भी प्रोटीन प्राप्त करने का बेहतर तरीका हो सकता है. (Image-Canva)