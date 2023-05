Home / Photo Gallery / lifestyle / beans broccoli among 5 diet commonly causes gas and bloating stomach problems know instant ...

पेट की समस्या है, तो इन 5 फूड का भूलकर भी न करें सेवन, फूलकर बन जाएगा गुब्बारा

Food that Cause Gas and Bloating: अगर पेट में किसी तरह की दिक्कत हो, तो पूरा दिन लोग परेशान रहता है. चाहे पेट में गैस हो, या पेट फूल जाता हो या पेट भारी महसूस होता है, इन स्थितियों में मन बेचैन रहने लगता है. इससे दिन खराब हो जाता है. दरअसल, इसके लिए कुछ फूड जिम्मेदार हैं जिनसे पेट फूल जाता है. कुछ फूड ऐसे होते हैं जो पेट में मौजूद बैक्टीरिया को बहुत अच्छा लगता है. इसे पेट में मौजूद बैक्टीरिया तेजी के साथ फर्मेंट करने लगते हैं जिसके कारण कार्बनडायऑक्साइड, मीथेन, मोनोऑक्साइड आदि गैस ज्यादा बनने लगती है. कुछ फूड में फाइबर के साथ फ्रूक्टोज भी पाया जाता है. यह एक तरह का फाइबर है जिससे गैस बन सकती है. कुछ लोगों को प्याज से दिक्कत हो सकती है. क्योंकि उनका पेट प्याज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है. ये चीजें उनलोगों के लिए दिक्कत पेश कर सकती हैं जिनका पहले से पेट से संबंधित समस्या है. प्याज में फ्रूक्टोज पाया जाता है. यह एक तरह का फाइबर है जिससे गैस बन सकती है. कुछ लोगों को प्याज से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनका पेट प्याज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है.

01 प्याज-हेल्थलाइन की खबर के मुताबिक, प्याज बेशक हर सब्जी के लिए जान है लेकिन कुछ लोगों को प्याज नुकसान भी पहुंचा सकता है. प्याज कुछ लोगों के पेट को फूला देता है. प्याज में फ्रूक्टोज पाया जाता है. यह एक तरह का फाइबर है जिससे गैस बन सकती है. कुछ लोगों को प्याज से दिक्कत हो सकती है. क्योंकि उनका पेट प्याज को बर्दाश्त नहीं कर पाता है.Image : Canva

02 बींस-बींस से भी कुछ लोगों को गैस की समस्या बढ़ सकती है. बींस में बहुत अधिक मात्रा मे कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है. इसके साथ ही कई तरह के विटामिंस और मिनिरल्स भी पाए जाते हैं. अधिकांश बींस में अल्फा ग्लैक्टोसाइड नाम की शुगर पाई जाती है. दरअसल, यह शुगर आंत में बैक्टीरिया की मदद से फर्मेटेशन करने लगती है. इसके बायप्रोडक्ट के रूप में बहुत अधिक गैस बनती है जिससे ब्लॉटिंग की समस्या हो जाती है. Image: Canva

03 फूलगोभी-फूलगोभी भी बेहद लाभदायक सब्जी है. इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कई बीमारियों से लड़ने में मदद करती है. इसके बावजूद यह कुछ लोगों के सही नहीं है. फूलगोभी आंत में जाकर अल्फा ग्लैक्टोसाइड कंपाउंड बनाता है जिससे गैस बनती है.

04 मसूर की दाल-मसूर की दाल अत्यंत पौष्टिक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ है. इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, मिनिरल्स आदि मौजूद रहते हैं लेकिन बहुत ज्यादा फाइबर होने के कारण यह कुछ लोगों में गैस का कारण बन सकती है.