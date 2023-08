Home / Photo Gallery / lifestyle / benefits of 5 millets ragi barnyard little millet foxtail proso and kodo reduces blood sug ...

ब्लड प्रेशर और डायबिटीज समेत 5 बड़ी बीमारियों के दुश्मन हैं ये करामाती 5 मिलेट, यूएन ने भी माना लोहा, मोटापा पर भी सीधा वार

What is Benefits of Eating Millets: मिलेट यानी घास-फूस से मिलने वाले मोटा अनाज. अधिकांश मिलेट भारत की देसी फसल है. रागी, कुटकी, कंगनी, चीना, कोदो, ज्वार, बाजरा जैसे मिलेट भारत में उपजाए जाते हैं. पहले इन मिलेट्स को गरीबों का आहार माना जाता था लेकिन जब इन मिलेट के वैज्ञानिक पहलू सामने आए तो ये सुपरफूड बन गए. मिलेट की महत्ता को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को ईयर ऑफ मिलेट घोषित कर दिया है. मिलेट्स के बेमिसाल फायदे हैं. मिलेट में सभी तरह के विटामिन, मिनिरल्स के साथ-साथ प्रचूर मात्रा में डायट्री फाइबर होता है जो ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दोनों को कंट्रोल करता है. इसके अलावा मिलेट्स कई बीमारियों में रामबाण की तरह असर करता है.

01 1. रागी-रागी भारत के सबसे पुराने मोटे अनाजों में से एक है. रागी मिलेट्स के गजब के फायदे हैं. टीओआई की खबर के मुताबिक रागी कैल्शियम और पोटाशियम से भरा होता है. इसके साथ ही इसमें प्रचूर मात्रा में डाइट्री फाइबर होता ही है. यानी रागी का सेवन ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के साथ-साथ हड्डियों को मजबूत करेगा और इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा. कुछ रिसर्च में यह भी दावा किया गया है कि रागी से कैंसर के जोखिम को भी कम किया जा सकता है. रागी को उपजाने के लिए बहुत ज्यादा खाध-पानी की भी जरूरत नहीं होती. इसलिए यह महंगा भी नहीं है. Image: Canva

02 2. कुटकी-कुटकी को लिटिल मिलेट भी कहा जाता है. कुटकी को कई कामों में इस्तेमाल किया जाता है. कुटकी के दाने बेहद पौष्टिक तत्वों से भरा होता है. यह जानवरों के चारा के रूप में भी इस्तेमाल होता है और इंसान भी इसे खाता है. इतना ही नहीं कुटकी से बायो एनर्जी भी तैयार होती है. कुटकी में मैग्नीशियम की प्रचूरता होती है जो हार्ट हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद है. कुटकी का सेवन हार्ट अटैक और कोलेस्ट्रॉल के जोखिम को कम करता है.Image: Canva

03 3. कंगनी-कंगनी को अंग्रेजी में फॉक्सटेल मिलेट कहा जाता है. कंगनी धरती पर उपजाए जाने वाले कुछेक फसलों में से एक है. कंगनी मिलेट करीब 4000 साल पहले से उपजाया जाता है. कंगनी की फसल बहुत कम समय में तैयार हो जाती है लेकिन इसमें कई तरह के पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं. इसमें विटामिन बी 1 माइक्रोन्यूट्रेंट्स पाया जाता है जो न्यूरोलॉजिकल बीमारियों में बहुत कारगर है. इससे अल्जाइमर और पर्किंसन का खतरा भी कम हो जाता है.Image: Canva

04 4. कोदो-कोदो मिलेट बेहद पौष्टिक तत्वों से भरा होता है. कोदो मिलेट किसी भी मौसम में और किसी भी तरह की मिट्टी पर तैयार हो जाता है. यहां तक कि कोदो बाढ़ वाले इलाके में भी वृद्धि कर जाता है. कोदो चावल का बेहतरीन ऑप्शन है. इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है जो ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को तेजी से कम करता है. इसके साथ ही कोदो में एंटी-एलर्जिक गुण भी होता है. Image: Canva