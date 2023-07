Home / Photo Gallery / lifestyle / cucumber benefits for health to avoid major problems and always remain healthy kheera khan ...

डाइट में जरूर शामिल करें खीरा, मिलते हैं 5 बेमिसाल फायदे, कई हेल्थ प्रॉब्लम भी होती हैं दूर

Benefits of Cucumber For Health: खीरा स्किन केयर में काफी फायदेमंद होता है, ये तो ज्यादातर लोग जानते हैं. इसी के चलते लोग खीरे को अक्सर ही त्वचा की देखभाल के लिए इस्तेमाल करते हैं. लेकिन आपको बता दें कि खीरा केवल त्वचा को ही नहीं (Benefits of cucumber) बल्कि सेहत को भी कई तरह के बेमिसाल फायदे पहुंचाता है. खीरे में मौजूद पोषक तत्व कई गंभीर बीमारियों को मात देने में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं. आइए मेडिकलन्यूज़टुडे डॉट कॉम के अनुसार, जानते हैं खीरे के फायदों के बारे में.

01 खीरे में होते हैं ये पोषक तत्व: खीरे में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मैग्नीशियम, पोटैशियम, सोडियम, विटामिन सी, फोलेट, बीटा कैरोटीन, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन ए और एंटी-ऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं. जो कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स को दूर करने में मदद करते हैं. (Image-Canva)

02 डिहाइड्रेशन होता है दूर: खीरा खाने से बॉडी हाइड्रेटेड रहती है और शरीर में पानी की कमी पूरी होती है. दरअसल, खीरे में इलेक्ट्रोलाइट्स की मौजूदगी काफी होती है, जिसकी वजह से रोजाना खीरे का सेवन करने से आप डिहाइड्रेशन का शिकार होने से बच सकते हैं. (Image-Canva)

03 बोन्स बनती हैं हेल्दी: हड्डियों को मजबूती देने में भी खीरा काफी मदद करता है. दरअसल, खीरे में काफी मात्रा में कैल्शिम पाया जाता है, जिसके चलते इसको डाइट में शामिल करने से बोन्स और मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हैं. इसके साथ ही खीरे में विटामिन 'के' भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो ब्लड क्लॉटिंग होने से भी रोक सकता है. (Image-Canva)

04 हार्ट रहता है हेल्दी: खीरे को डाइट का हिस्सा बनाने से बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर रहता है. खीरे के सेवन से आपको हार्ट अटैक और हार्ट से रिलेटिड अन्य बीमारियां होने का रिस्क भी कम रहता है. ऐसा इसलिए, क्योंकि खीरे में काफी अच्छी मात्रा में पोटैशियम, सोडियम और मैग्नीशिम पाया जाता है. (Image-Canva)

05 डायबिटीज में खीरा खाना है बेस्ट: शुगर पेशेंट के लिए डाइट में खीरा एड करना फायदेमंद होता है. खीरे में एंटीऑक्सीडेंट्स काफी मात्रा में मौजूद होते हैं. खीरा इंसुलिन को कंट्रोल करके शुगर लेवल को बढ़ने से रोकता है. इसके साथ ही खीरा ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाने में भी मदद करता है, जिसके चलते डायबिटीज काफी हद तक नियंत्रण में रहती है. (Image-Canva)