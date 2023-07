Home / Photo Gallery / lifestyle / fruits for kidney and liver detoxification naturally red grapes grape fruit cranberries po ...

किडनी और लिवर के कोने-कोने से गंदगी को निकाल देंगे ये 5 सस्ते फ्रूट्स, अंदर का टॉक्सिन भी हो जाएगा फ्लश आउट

How to Clean Kidney and Liver Naturally: एक तरफ किडनी हमारे शरीर की छन्नी है तो लिवर हमारे शरीर की फेक्टरी है. किडनी शरीर में जमा हो रहे सभी तरह के हानिकारक टॉक्सिन को फ्लश आउट कर देती है वहीं लिवर शरीर के लिए 500 से ज्यादा काम करता है. दोनों के बिना शरीर का काम नहीं चल सकता है. इसलिए दोनों का हेल्दी होना जरूरी है. हालांकि आजकल जिस तरह का हमारा खान-पान हो गया है उससे किडनी और लिवर पर अनावश्यक बोझ बढ़ता है. इससे लिवर और किडनी में गंदगियों का जमा होना आम बात हो गई है. वैसे लिवर और किडनी दोनों अपनी सफाई भी खुद कर लेती है लेकिन समय-समय पर लिवर और किडनी को साफ करने के लिए कुछ नेचुरल फ्रूट्स मदद कर सकता है. बाजार में मिलने वाले लिवर या किडनी डिटॉक्स प्रोडक्ट्स की तुलना में नेचुरल फ्रूट्स ज्यादा फायदेमंद है.

01 1.रेड ग्रेप्स -स्टाइल क्रेज के मुताबिक लाल अंगूर में प्लांट कंपाउड फ्लेवेनोएड्स होता है जो इंफ्लामेशन से लड़ता है. इंफ्लामेशन के कारण लिवर और किडनी में गंदगी जमा हो सकती है. इसलिए लाल अंगूर लिवर और किडनी के लिए वरदान से कम नहीं है. समय-समय पर लाल अंगूर का जूस पीना किडनी और लिवर दोनों के लिए फायदेमंद है. Image: Canva

02 2. लेमन-ऑरेंज और तरबूज जूस-हेल्थलाइन की खबर के मुताबिक लेमन, ऑरेंज और तरबूज का जूस किडनी के कोने-कोने से सफाई कर देता है. फ्रूट जूस किडनी स्टोन से बचाता है. यह लिवर के लिए भी फायदेमंद है. लेमन-ऑरेंज-तरबूज का जूस शरीर में फ्लूड को बैलेंस करता हैं.Image: Canva

03 3. तरबूज-तरबूज लिवर और किडनी के लिए बहुत फायदेमंद फल है. तरबूज में पाए जाने वाला लाइकोपेन कंपाउड एंटी-इंफ्लामेटरी है जो लिवर और किडनी से सूजन को खत्म करता है. तरबूज का पानी किडनी डैमेज से बचाता है. Image: Canva

04 4. बैरीज या स्ट्रॉबेरी-हेल्थलाइन के मुताबिक स्ट्रॉबेरी, क्रेनबेरी, ब्लूबेरी, रस्पबेरी, जामुन इत्यादि फल किडनी और लिवर दोनों के लिए फायदेमंद हैं. इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और फायटोकेमिकल पाए जाते हैं जो किडनी के सेल्स में ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस और इंफ्लामेशन के जोखिम से बचाते हैं. ये फ्रूट किडनी डिटॉक्स में खूब इस्तेमाल किए जाते हैं. न्यूट्रिशन जर्नल के मुताबिक रोजाना क्रेनबेरीज का जूस पीने से यूरेनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन नहीं होता है. Image: Canva