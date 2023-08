Home / Photo Gallery / lifestyle / how to clean blood blueberries cranberries coffee garlic among 5 super foods purify blood ...

नस-नस से खून की गंदगी को क्लीन स्वीप कर देंगे ये 4 सुपरफूड, ब्लड सर्कुलेशन भी हो जाएगा, कई बीमारियों में रामबाण

How to Clean Your Blood: खून हमारे जीवन प्रमुख आधार है. खून ही हमारे शरीर के कतरे-कतरे में आवश्यक पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाता है. खून ही पूरे शरीर में हर तरह की गैस, विटामिन, प्रोटीन, मिनरलस, हार्मोन और अन्य पोषक तत्वों को पहुंचाता है. खून ही सबसे पहले शरीर में किसी बाहरी आक्रमण से रक्षा करता है. अगर इंसान के शरीर में खून न हो तो हम कुछ ही घंटे में मर जाएंगे. दरअसल, खून में गंदगी के लिए हमारा गलत खान-पान जिम्मेदार है. इसके लिए हमारे खान-पान में सुधार करने की जरूरत होती है. इसलिए खून की सफाई में कुछ सुपरफूड बेहद मददगार साबित हो सकता है. आइए जानते हैं कि खून की सफाई के लिए कौन-कौन से सुपरफूड का सेवन करना चाहिए.

01 1. ग्रेपफ्रूट-हेल्थलाइन की खबर के मुताबिक ग्रेपफ्रूट में प्रचूर मात्रा में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर में इंफ्लामेशन को खत्म करता है. खून में गंदगी का एक कारण खून में इंफ्लामेशन का भी होना है. कई अध्ययनों में ग्रेपफ्रूट से खून की सफाई में बेहतरीन फायदा देखा गया है. Image: canva

02 2. ब्लूबेरी-ब्लूबेरी भी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स का बड़ा स्रोत है. यह एंटी-इंफ्लामेटरी होता है लिवर में डैमेज हो चुके सेल्स को सही करता है इसमें सूजन होने से बचाता है. लिवर तंदुरुस्त रहेगा तो खून की सफाई भी होती रहेगी.Image: canva

03 3. मछली-सेलमन, टूना और सार्डिन जैसी मछलियों में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है. ओमेगा 3 फैटी एसिड खून में ट्राईग्लिसराइड्स की मात्रा को कम कर देता है. इससे ब्लड प्रेशर भी कम होता है और खून की गंदगी को क्लीन आउट करता है. Image: canva

04 4. अदरक-अदरक में बेमिसाल औषधीय गुण होता है. अदरक में एंटी-इंफ्लामेटरी गुण मौजूद होता है जिसके कारण यह ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है. यानी एक तरह से बैड कोलेस्ट्रॉल खून की गंदगी है. अदरक खून में इन चीजों की सफाई करता है. इससे ब्लड वेसेल्स रिलेक्स रहता है. इसलिए खून की सफाई के लिए अदरक का सेवन बहुत फायदेमंद है.Image: canva