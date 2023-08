Home / Photo Gallery / lifestyle / how to control anger in minutes with 5 simple tips to stay calm and healthy must follow

क्या आप भी नहीं कर पाते हैं गुस्से पर कंट्रोल? 5 टिप्स करें फॉलो, मिनटों में हो जायेगा गायब

How to Control Anger: कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं जब न चाहते हुए भी तेज गुस्सा आ जाता है. जिसको कंट्रोल करना (How to control anger) नामुमकिन सा हो जाता है. लेकिन गुस्सा सामने वाले के लिए तो अहितकर होता ही है, खुद की सेहत के लिए भी नुकसानदायक होता है. ऐसे में हेल्थलाइन डॉट कॉम के मुताबिक आज आपको बताते हैं गुस्सा कंट्रोल करने के कुछ ख़ास तरीकों के बारे में. जिसको फॉलो करने से आपका गुस्सा चुटकियों में नौ दो ग्यारह हो सकता है. तो आइये जानते हैं इनके बारे में.

01 उल्टी गिनती करें: अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है. तो इसको कम करने के लिए आप उल्टी गिनती कर सकते हैं. इसके लिए आप 100 से शुरू करके 10 तक गिनती करें. गिनती करते समय आपकी हार्ट बीट नॉर्मल होने लगेगी और आपका गुस्सा धीरे-धीरे कम हो जायेगा.(Image-Canva)

02 गहरी सांस लें: जब भी आपको तेज गुस्सा आये तो इसको कंट्रोल करने के लिए गहरी सांस लें. अपने नाक से धीरे-धीरे गहरी सांस लें और मुंह से बाहरी दिशा में छोड़ें. कुछ मिनट तक इस प्रक्रिया को अपनाने से आपका गुस्सा धीरे-धीरे नौ दो ग्यारह हो जायेगा.(Image-Canva)

03 वॉक या एक्सरसाइज करें: व्यायाम करना आपके तनाव और गुस्से को कम करने में मदद कर सकता है. ऐसे में जब भी आपको गुस्सा आये तब आप कुछ समय के लिए टहलने निकल जाएं या फिर साइकलिंग और गोल्फ जैसी चीजों की मदद लें. ये तरीका आपका गुस्सा कम करने में मदद कर सकता है.(Image-Canva)

04 इस बात को दोहराएं: जब भी आपको गुस्सा आने लगे तब इसे शांत करने के लिए खुद को समझाने की कोशिश करें. इसके लिए मन में इस बात को दोहराएं, रिलेक्स...सब ठीक होगा...इससे भी आपको अपने गुस्से को कम करने में मदद मिल सकती है. (Image-Canva)

05 म्यूजिक सुनें: गुस्सा आने पर इसको कंट्रोल करने के लिए आप संगीत की मदद भी ले सकते हैं. जैसे ही आपको गुस्सा आये आप कानों में इयरबड लगाएं और अपने पसंद का म्यूजिक सुनें. ये तरीका भी आपके क्रोध पर नियंत्रण करने में मददगार हो सकता है. (Image-Canva)

06 शांत रहें: जब आप गुस्से में होते हैं तो गलत ही बोलते हैं. ऐसा करना आपके और सामने वाले के लिए ठीक नहीं होता है. ऐसे में कोशिश करें कि आप कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप रहें. इससे आपको सोचने का समय मिल सकेगा और आपका गुस्सा ठंडा होने लगेगा. (Image-Canva)