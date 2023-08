Home / Photo Gallery / lifestyle / how to get rid of dental cavity with home remedies for bacteria free strong teeth

आपको भी हो रही है डेंटल कैविटी की दिक्कत? 5 चीजें दिलवा सकती हैं निजात, नहीं पड़ेगी डेंटिस्ट के पास जाने की जरूरत

How to Get Rid of Dental Cavity With Home Remedies: दांतों में कैविटी होना बेहद ही आम समस्या है, लेकिन ये जितनी नॉर्मल नजर आती है असल में उतनी होती नहीं है. कई बार परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि लोग डेंटिस्ट के पास जाना बेहतर समझते हैं. लेकिन, कुछ लोग बजट या फिर बिजी शेड्यूल की वजह से डेंटिस्ट के पास नहीं जा पाते हैं. मेडिकलन्यूजटुडे के अनुसार, कैविटी (Cavity problem) से निजात पाने के लिए कुछ घरेलू तरीकों की मदद ली जा सकती है.

01 ऑयल पुलिंग ट्राई करें: कैविटी से छुटकारा पाने के लिए आप ऑयल पुलिंग की मदद ले सकते हैं. बता दें कि ऑयल पुलिंग भारतीय आयुर्वेद का वर्षों पुराना नुस्खा है. इसके लिए आप एक चम्मच तिल के तेल या फिर नारियल के तेल को मुंह में भर लें. फिर इस ऑयल को मुंह में तकरीबन बीस मिनट तक इधर-उधर घुमाएं. इसके बाद ऑयल को थूक कर साफ पानी से कुल्ला कर लें. (Image-Canva)

02 एलोवेरा-टी ट्री ऑयल की मदद लें: एलोवेरा टूथ जेल और टी ट्री ऑयल भी डेंटल कैविटी से राहत दिलाने में मदद करता है. इसके लिए एंटी-बैक्टीरियल तत्वों से भरपूर एलोवेरा टूथ जेल और टी ट्री ऑयल को मिक्स करके कैविटी वाले हिस्से पर अप्लाई करें. कुछ देर इसको लगा रहने दें फिर साफ पानी से माउथ वॉश कर लें. (Image-Canva)

03 विटामिन-मिनरल से भरपूर डाइट लें: दांतों को कैविटी से बचाने और इनको स्वस्थ रखने के लिए हेल्दी डाइट लेना भी जरूरी है. ऐसे में विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम से भरपूर चीजों का सेवन करें. इससे कैविटी से तो निजात मिलती ही है, साथ ही दांतों की मजबूती भी बढ़ती है. (Image-Canva)

04 मीठी चीजें से बनाएं दूरी: मीठी चीजें डेंटल कैविटी को ट्रिगर करने का काम करती हैं. ऐसे में जरूरी है कि कैविटी प्रॉब्लम को दूर रखने के लिए मीठी चीजों से दूरी बनाकर रखें. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO भी शुगर फ्री चीजों को डाइट में शामिल करने की सलाह देता है. खासकर रात को सोने से पहले मीठी चीजों का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. इससे दांतों को नुकसान हो सकता है. (Image-Canva)