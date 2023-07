Home / Photo Gallery / lifestyle / how to increase haemoglobin instantly iron rich foods that raise blood circulation sarir m ...

इन 4 चीजों से शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल पहुंच जाएगा 13 के पार, हर अंग में बिजली की तरह दौड़ने लगेगा खून

How to Increase Your Hemoglobin : खून (Blood) के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. खून के माध्यम से ही हमारी सांसें चलती है और खून शरीर के कतरे-कतरे में पोषक तत्वों को पहुंचाता है और वहां से अपशिष्ट पदार्थों को वापस लेकर किडनी, लिवर आदि जगहों पर पहुंचा देता है. खून का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन आयरन से बना होता है. हीमोग्लोबिन ही फेफड़े से ऑक्सीजन को पकड़कर शरीर की एक-एक कोशिकाओं तक पहुंचाता है. इसलिए समझा जा सकता है कि हमारे लिए हीमोग्लोबिन का कितना महत्व है. खून में अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो इसका सीधा मतलब है कि हमारे अंगों में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो पाती है. जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी तो शरीर में थकान और कमजोरी तो बढ़ेंगी ही, कई और परेशानियां भी हो जाएंगी. मायो क्लिनिक के मुताबिक एक वयस्क इंसान में 13.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर हीमोग्लोबिन होना चाहिए. इससे कम होने पर नुकसान होता है.

01 1. पालक-मसूर की दाल-हेल्थलाइन की खबर के मुताबिक शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के लिए उन फूड का ज्यादा सेवन करना चाहिए जिनमें आयरन ज्यादा मात्रा में होती है. ये फूड हैं मीट, फूलगोभी, केले, पालक, बींस, बंदगोभी, मसूर की दाल, टोफू, बेक्ड आलू, फोर्टिफाइड सेरेल्स आदि. Image: Canva

02 2. फॉलेट -हीमोग्लोबिन में फॉलेट भी होता है. फॉलेट यानी विटामिन बी. जब शरीर में फॉलेट नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन की कोशिकाएं मेच्योर्ड नहीं होंगी. इससे हीमोग्लोबिन कोई काम नहीं कर पाएगा. फॉलेट के लिए पालक, हरी मटर, एवोकाडो, मसूर की दाल, राइज, राजमा आदि का सेवन करना चाहिए. Image: Canva

03 3. विटामिन सी- शरीर में जब आय़रन वाले फूड जाएगा तो इससे हीमोग्लोबिन बनेगा लेकिन आयरन वाले फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी की जरूरत होती है. शरीर में आयरन का अवशोषण या एब्जॉर्ब्सन तभी होगा जब शरीर में पहले से विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में हो. विटामिन सी के लिए साइट्रस फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, नींबू, संतरा, डार्क लीफी हरी सब्जियां खाएं. Image: Canva

04 4.विटामिन ए-विटामिन सी की तरह विटामिन ए भी आयरन के एब्जॉर्ब्सन को तेज करता है. विटामिन ए की प्राप्ति के लिए गाजर, विंटर स्क्वैश, शकरकंद, आम आदि का सेवन करें. Image: Canva