Home / Photo Gallery / lifestyle / how to reduce belly fat with lifestyle change without dieting naturally follow these 5 tip ...

लटकती जा रही है तोंद? लाइफ स्टाइल में तुरंत लाएं 5 बदलाव, तभी वर्कआउट का दिखेगा असर

How To Reduce Belly Fat With Lifestyle Change: मोटापा कोई बीमारी नहीं है लेकिन यह कई जानलेवा बीमारियों की वजह बन सकती है. यहां जानिए कि आप लाइफस्‍टाइल में क्‍या बदलाव लाकर लटकती तोंद को कम कर सकते हैं.

01 हेल्‍थलाइन के मुताबिक, अगर आप आप अपने बेली फैट को कम करने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये कम नहीं हो रही तो कुछ बातों को ध्‍यान में रखना जरूरी होता है. मसलन, आप अपने डाइट में अधिक से अधिक सोबर फाइबर को शामिल करें. यह आपके पेट को भरा रखने में मदद करेगा और आपको फूड क्रेविंग नहीं होगी. इस तरह ये फैट को बर्न करने में मदद कर सकता है. Image: Canva

02 शोधों में पाया गया है कि अगर आप अपने डाइट से पूरी तरह ट्रांस फैट को कट कर दें तो आपको काफी फायदा मिल सकता है. यह पैकेज्‍ड फूड में काफी पाया जाता है. इस तरह अगर आप बाजार में मिलने वाले इन फूड को बिल्‍कुल ही खाना छोड़ दें तो कुछ दिनों में इसका असर दिखने लगेगा. प्रयास करें कि अपने डाइट में कम से कम कार्ब का इस्‍तेमाल करें. Image: Canva

03 अपने डाइट में अधिक से अधिक प्रोटीन को शामिल करें. यह पेट को भरा रखता है, भूख कम करता है, मेटाबॉलिज्‍म को हाई करता है, मसलमास को रिटेन करता है. शोधों में पाया गया है कि अधिक प्रोटीन का सेवन करने से पेट की चर्बी तेजी से कम होती है. इसलिए हाई प्रोटीन रिच फूड को डाइट में शामिल करें और मीठी चीजों को खाने से बचें. Image: Canva

04 प्रयास करें कि आप बेहतर तरीके से अपने स्‍ट्रेस लेवल को डायवर्ट कर पाएं. दरअसल, अधिक स्‍ट्रेस एक खास तरह के हार्मोन को रिलीज करता है जो भूख बढ़ाता है. महिलाओं में ये हार्मोन अधिक एक्टिव होता है. इसलिए आप योगा मेडिटेशन का अभ्‍यास करें. Image: Canva