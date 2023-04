Home / Photo Gallery / lifestyle / how to use toothbrush to avoid dental problems and make teeth white healthy or strong by f ...

आप भी टूथब्रश का लम्बे समय तक करते हैं इस्तेमाल? इतने महीने में बदल लें वरना हो सकते हैं 6 नुकसान

How to Use Toothbrush in Oral Care: ओरल केयर में टूथब्रश का इस्तेमाल काफी आम होता है. ऐसे में दांतों की सफाई से लेकर मसूड़ों को हेल्दी रखने में टूथब्रश अहम भूमिका निभाता है. हालांकि, ज्यादा दिनों तक टूथब्रश का इस्तेमाल करने से आप कई समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं. वहीं, समय-समय पर टूथब्रश बदलकर आप ओरल केयर की कई समस्याओं को अवॉयड कर सकते हैं. अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन के अनुसार, हर तीन महीने पर टूथब्रश बदलना बेहतर रहता है.

01 दांत नहीं होते साफ: तीन महीने के बाद टूथब्रश के ब्रिसल्स टूटने शुरू हो जाते हैं. ऐसे में कम ब्रिसल्स के कारण आप मुंह की प्रॉपर सफाई नहीं कर पाते हैं, जिससे आपके दांत पीले और बैक्टीरिया युक्त हो सकते हैं. (Image-Canva)

02 इंफेक्शन होने का रहता है खतरा: तय समय पर टूथब्रश ना बदलने से आपके दांतों में इंफेक्शन होने का खतरा रहता है. इससे मुंह में बैक्टीरिया पैदा होने लगते हैं, जिसके चलते आप बैक्टीरियल या फंगल इंफेक्शन की चपेट में आ सकते हैं. (Image-Canva)

03 मुंह में पड़ सकते हैं छाले: पुराने टूथब्रश से मुंह पूरी तरह से साफ नहीं होता है, जिससे मुंह में जर्म्स रह जाते हैं. ऐसे में आपके मुंह और जीभ पर छाले देखने को मिल सकते हैं. टूथब्रश बदलकर आप मुंह में छाले होने की संभावना को कम कर सकते हैं. (Image-Canva)

04 दांतों में कैविटी: दांतों को कैविटी से दूर रखने के लिए लोग कई महंगे ओरल केयर प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं, मगर आपका पुराना टूथब्रश भी दांतों में कैविटी का कारण बन सकता है. ऐसे में हर तीन महीने पर टूथब्रश बदलकर आप कैविटी से छुटकारा पा सकते हैं. (Image-Canva)

05 सीरियस संक्रमण का डर: पुराना टूथब्रश इस्तेमाल करने से कई बार गंभीर संक्रमण होने का भी खतरा रहता है. ऐसे में हर तीन महीने पर टूथब्रश चेंज करके आप ना सिर्फ संक्रमण से बच सकते हैं, बल्कि दांतों को भी क्लीन, हेल्दी और स्मेल फ्री रख सकते हैं. (Image-Canva)