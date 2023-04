Home / Photo Gallery / lifestyle / oil pulling baking soda hydrogen peroxide fruits and vegetables naturally whiten your teet ...

ये 4 चीजें दांतों के पीलापन को झट से करेंगी दूर, खूबसूरती के साथ बनेंगे फौलाद भी, आज से ही करें ट्राई

How to Naturally Whiten Your Teeth: दांत भोजन को तोड़ने के लिए प्रमुख हथियार है. दांतों और मसूड़ों का हेल्दी होना कई मायनों में हेल्दी लाइफ की निशानी है. अगर दांतें और मसूड़ें कमजोर होंगे तो हमें भोजन करने में दिक्कत होगी, इससे हम सही से पोषक तत्व को प्राप्त नहीं कर सकेंगे. वहीं दातें अगर खराब दिखे तो इससे पर्सनैलिटी पर भी असर पड़ता है. अधिकांश लोग दांतों और मसूड़ों की परेशानियां, गंदगी, सूजन, जबड़ों में दर्द आदि समस्याओं से जूझते रहते हैं. इससे दांतें पीला दिखने लगता है. दूसरों से बात करने के दौरान जब यह पीलापन दिखता है तो बहुत शर्मिंदगी का अहसास होता है. दांतों में पीलापन के कई कारण हैं. यह मिनिरल्स और विटामिंस की कमी से हो सकती है या अन्य किसी बीमारियों से. हालांकि दांतों के पीलापन को खुद भी साफ किया जा सकता है.

01 ऑयल पुलिंग-दांतों से पीलापन हटाने के लिए ऑयल पुलिंग बेहतर विकल्प है. हेल्थलाइन की खबर के मुताबिक ऑयल पुलिंग से मुंह के बैड बैक्टीरिया का अंत हो जाता है. भारत में सदियों से ऑयल पुलिंग का इस्तेमाल दांतों को साफ करने के लिए किया जाता है. नारियल का तेल इसके लिए बेस्ट माना जाता है. वैसे सरसों के तेल में नमक मिलाकर इसे दांतों पर घिसने से भी दांत साफ होते हैं और दांतों में चमक आती है.

02 बेकिंग सोडा-बेकिंग सोडा से कई चीजों को साफ किया जाता है. बेकिंग सोडा से दांतों को साफ करने पर दांतों में तुरंत चमक आ जाती है. बेकिंग सोडा में अलकलाइन नेचर होता है जिससे यह बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता है. इसके लिए बेकिंग सोडा एक दिन सुबह और रात में साफ करें. कुछ ही समय में फर्क दिखने लगेगा.Image: Canva

03 हाइड्रोजन पेरॉक्साइड-हाइड्रोजन पेरॉक्साइड नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है जो तुरंत बैक्टीरिया को मार देता है. हाइड्रोजन पेरॉक्साइड से लोग घाव को साफ करते हैं ताकि घाव में जमे बैक्टीरिया का जल्दी अंत हो जाए. लेकिन हाइड्रोजन पेरॉक्साइड से आप दांत भी साफ कर सकते हैं. Image: Canva

04 फ्रूट एंड वेजिटेबल-यदि आप चाहते हैं कि दांत में कभी पीलापन हो ही नहीं, इसके लिए रोजाना हरी सब्जी और फ्रूट्स का सेवन करें. हरी सब्जियां और फ्रूट न सिर्फ दांतों में चमक बनाए रखेगा बल्कि यह कई बीमारियों से भी बचाएगा. Shutterstoc