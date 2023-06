Home / Photo Gallery / lifestyle / walking or running which is healthier and effective for weight loss heart sleep happier mo ...

अच्छी सेहत के लिए टहलें या दौड़ें? दोनों के हैं अलग-अलग फायदे, जान लें आपके लिए क्‍या है जरूरी

Which Is Better Walking Or Running: सेहतमंद रहने के लिए टहलना और दौड़ना, दोनों ही अच्‍छा माना जाता है, लेकिन अगर आपको अपनी सेहत के लिए इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो शरीर पर इन दोनों के अलग-अलग प्रभावों को जानना बहुत जरूरी है.

01 Walking And Running Side Effects: फिट रहने के लिए वर्कआउट जरूरी है. फिर आप वॉकिंग करें, जॉगिंग करें या जिम, शरीर को एक्टिव रखकर आप खुद को मजबूत बनाने के साथ साथ हेल्‍दी भी रख सकते हैं. लेकिन जब बात आती है कि वॉकिंग किया जाए या रनिंग, तो इसका जवाब वैज्ञानिक आधारों पर ही दिया जा सकता है. दरअसल, चलना और दौड़ना, दोनों ही कार्डियोवेस्‍कुलर एक्‍सरसाइज की कैटेगरी में आता है. इन दोनों में कौन ज्‍यादा बेहतर है यह बताना मुश्किल है. Image : Canva

02 वेबएमडी के मुताबिक, अगर आप कैलोरी को तेजी से बर्न करना चाहते हैं तो आपके लिए दौड़ना फायदेमंद हो सकता है. लेकिन अगर आप अपने वजन को हेल्‍दी और मेंटेन रखना चाहते हैं तो आपके लिए रेगुलर वॉक करना फायदेमंद रहेगा. वॉक करने के कई और भी फायदे होते हैं, लेकिन अगर आप फैट बर्न करने की सोच रहे हैं तो इसकी तुलना में दोगुना तेजी से दौड़कर वजन कम किया जा सकता है. Image : Canva

03 जब आप तेज चाल में वॉक करते हैं तो अक्‍सर लोग ये सोचते हैं कि वॉकिंग, दरअसल धीमी गति में दौड़ने जैसा है, लेकिन आपका बता दें कि वॉकिंग के दौरान आपका एक पैर हमेशा जमीन पर रहता है, जबकि दूसरा पैर हवा में. वहीं, जब आप दौड़ते हैं तो आपका दोनों पैर हवा में कुछ देर रहता है और आप हर बार जमींन पर लैंड करते हैं. जिसका असर बॉडी और वेट पर तीन गुना ज्‍यादा होता है. Image : Canva

04 हालांकि दौड़ने से ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा अधिक रहता है. बता दें कि ऑस्टियोआर्थराइटिस तब होता है जब आपकी हड्डियों के बीच का हिस्‍सा घिस जाता है और आपके जोड़ों में दर्द और सूजन हो जाती है. एक अन्‍य अध्‍ययन में ये पाया गया कि वॉकर्स की तुलना में रनर्स में हिप रिप्लेसमेंट और ऑस्टियोआर्थराइटिस का जोखिम कम था. शोधकर्ताओं का कहना था कि ऐसा इसलिए क्योंकि ज्‍यादातर पैदल चलने वालों की तुलना में दौड़ने वालों का बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) कम होता है जिससे हड्डियों पर कम तनाव पड़ा. Image : Canva

05 शोधों में यह भी पाया गया है कि जो लोग अधिक दौड़ते हैं उनमें इंजूरी का खतरा काफी अधिक होता है, जबकि वॉक करने वालों में इंजूरी काफी कम होती है. यह पाया गया है कि 19 से 79 प्रतिशत धावक इंजूरी से जूझते हैं. इनमें 80 प्रतिशत रनर ओवरयूज इंजूरी से जूझते हैं. अगर इंजूरी पुरानी है तो इसकी वजह से घुटनों में इंजूरी, स्पाइन, स्‍ट्रेस फ्रैक्‍चर आदि का खतरा और भी हो जाता है. जबकि वॉक करने वालों में इंजूरी काफी कम देखने को मिली है. Image : Canva